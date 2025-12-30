लोहे की कड़ाही में कौन-सा खाना नहीं बनाना चाहिए? जानिए सेहत से जुड़ी जरूरी बातें

नारी डेस्क : आजकल सेहत के प्रति जागरूक लोग खाना पकाने के लिए लोहे की कड़ाही (Iron Kadai) का इस्तेमाल कर रहे हैं। माना जाता है कि इसमें बना खाना शरीर में प्राकृतिक रूप से आयरन की मात्रा बढ़ाता है और खून की कमी से बचाव करता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ खाद्य पदार्थ ऐसे भी हैं जिन्हें लोहे की कड़ाही में पकाना सेहत के लिए खतरनाक हो सकता है? डॉक्टर के अनुसार, कुछ फूड्स लोहे के संपर्क में आकर केमिकल रिएक्शन करते हैं, जिससे फूड पॉइजनिंग, पेट की समस्या और स्किन इंफेक्शन तक हो सकते हैं।
लोहे की कड़ाही के फायदे, लेकिन सावधानी जरूरी
डॉक्टर बताती हैं कि लोहे की कड़ाही में बना साधारण भोजन शरीर में आयरन बढ़ाने में मदद करता है। लेकिन हर तरह का खाना इसमें पकाने के लिए उपयुक्त नहीं होता। गलत फूड का चुनाव फायदे की जगह नुकसान पहुंचा सकता है। लोहे की कड़ाही में ये चीजें बिल्कुल न पकाएं।
खट्टी ग्रेवी (इमली, टमाटर और नींबू)
जिन सब्जियों या दालों में इमली, टमाटर या नींबू जैसी खट्टी चीजें डाली जाती हैं, उन्हें लोहे की कड़ाही में पकाने से बचना चाहिए। दरअसल, इन खाद्य पदार्थों में मौजूद एसिड लोहे के साथ रिएक्ट करता है, जिससे खाने में आयरन जरूरत से ज्यादा घुल सकता है। ऐसा भोजन करने से फूड पॉइजनिंग, पेट दर्द, उल्टी और दस्त जैसी गंभीर समस्याएं हो सकती हैं, जो सेहत के लिए नुकसानदायक साबित होती हैं।
दही से बनी चीजें
कढ़ी, दही वाली सब्जी या दही की ग्रेवी लोहे की कड़ाही में पकाने से
दही फट सकता है।
खाना सही तरह से नहीं पकता।
गैस, एसिडिटी और पेट खराब हो सकता है।
दूध, खीर और कस्टर्ड
दूध से बनी चीजें जैसे खीर, रबड़ी या कस्टर्ड को लोहे की कड़ाही में पकाने से
दूध खराब या फट सकता है
स्वाद और गुणवत्ता बिगड़ती है
पेट संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है।
राजमा और छोले
लोहे की कड़ाही में गर्मी हर जगह समान रूप से नहीं फैलती।
इस वजह से राजमा और छोले कुछ हिस्सों में कच्चे और कुछ हिस्सों में ज्यादा पक सकते हैं।
जिससे इन्हें खाने पर पेट फूलना, गैस और अपच हो सकता है।
विनेगर वाला चाइनीज फूड
चाइनीज फूड में इस्तेमाल होने वाला विनेगर (सिरका) लोहे की कड़ाही के संपर्क में आने पर केमिकल रिएक्शन करता है। इस रिएक्शन की वजह से भोजन की गुणवत्ता खराब हो सकती है और उसे खाने से एसिडिटी, पेट में जलन और फूड टॉक्सिसिटी का खतरा बढ़ जाता है, जो पाचन तंत्र और सेहत दोनों के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है।
लोहे की कड़ाही में क्या बनाना सुरक्षित है?
लोहे की कड़ाही में कुछ खाद्य पदार्थ पूरी तरह सुरक्षित माने जाते हैं, खासकर वे जिनमें खट्टापन या अधिक नमी नहीं होती। आप इसमें सूखी सब्जियां, साधारण दाल, रोटी या पराठा और सामान्य तड़का आराम से बना सकते हैं। इस तरह का भोजन न सिर्फ अच्छे से पकता है, बल्कि इससे शरीर को प्राकृतिक रूप से आयरन भी मिलता है, जो सेहत के लिए फायदेमंद होता है।
लोहे की कड़ाही सेहत के लिए फायदेमंद जरूर है, लेकिन सही खाने का चुनाव बेहद जरूरी है। खट्टी, दही और दूध से बनी चीजें इसमें पकाने से बचें, ताकि पेट और स्किन से जुड़ी समस्याओं से सुरक्षित रहा जा सके।