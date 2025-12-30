31 DECWEDNESDAY2025 3:18:26 AM
Sunny Leone के मथुरा कार्यक्रम पर रोक की मांग! जानिए पूरा मामला

  Edited By Monika,
  Updated: 30 Dec, 2025 11:11 AM
नारी डेस्क : अभिनेत्री सनी लियोनी एक बार फिर विवादों में घिर गई हैं। नए साल से पहले मथुरा में होने वाले उनके कार्यक्रम को लेकर जोरदार विरोध शुरू हो गया है। धार्मिक नगरी मथुरा में सनी लियोनी की एंट्री पर रोक लगाने की मांग उठी है, वहीं आयोजकों के खिलाफ कार्रवाई की अपील भी की गई है। इस पूरे मामले ने अब सियासी और धार्मिक तूल पकड़ लिया है।

मथुरा में होने वाला था न्यू ईयर इवेंट

जानकारी के मुताबिक, उत्तर प्रदेश की पवित्र नगरी मथुरा में नए साल के मौके पर सनी लियोनी का एक खास कार्यक्रम आयोजित किया जाना था। यह इवेंट होटल ललिता ग्राउंड और होटल दा ट्रक में प्रस्तावित था। जैसे ही इसकी जानकारी सामने आई, स्थानीय संतों और धार्मिक संगठनों ने इसका विरोध शुरू कर दिया।

साधु-संतों ने जताया कड़ा विरोध

मथुरा के साधु-संतों का कहना है कि यह भूमि ब्रजभूमि और श्रीकृष्ण की लीला स्थली है, जहां भजन-कीर्तन और पूजा-पाठ का विशेष महत्व है। ऐसे में यहां इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करना धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाता है।

जिलाधिकारी को सौंपा गया पत्र

श्रीकृष्ण जन्मभूमि मंदिर केस के मुख्य याचिकाकर्ता दिनेश फलाहारी महाराज ने मथुरा के जिलाधिकारी को पत्र लिखकर कार्यक्रम को तुरंत रद्द करने की मांग की है। उन्होंने आयोजकों पर सख्त कार्रवाई की भी अपील की है।

दिनेश फलाहारी महाराज ने क्या कहा?

अपने पत्र में उन्होंने लिखा कि ब्रजभूमि में हमारे आराध्य श्रीकृष्ण कन्हैया ने रासलीलाएं की थीं। नए साल के नाम पर यहां अश्लीलता और फूहड़ता परोसने की तैयारी की जा रही है, जो कतई स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ लोग साजिश के तहत दिव्य गोलोक भूमि को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं।

यें भी पढ़ें : Bollywood की Top 5 सबसे ज्यादा कमाने वाली Actresses, जानें कितनी है उनकी कुल संपत्ति

 

सोशल मीडिया पर इवेंट का प्रमोशन

विवाद के बीच यह भी सामने आया है कि सनी लियोनी सोशल मीडिया पर इस इवेंट का प्रमोशन कर रही हैं, जिससे संत समाज और अधिक नाराज हो गया है। साधु-संतों का कहना है कि मथुरा में देश-विदेश से सनातनी श्रद्धालु दर्शन और साधना के लिए आते हैं। ऐसे में इस तरह के आयोजनों से शहर की धार्मिक छवि को नुकसान पहुंचता है। अब सबकी नजरें प्रशासन के फैसले पर टिकी हैं कि क्या सनी लियोनी का मथुरा कार्यक्रम रद्द होगा या नहीं, और इस विवाद में आगे कौन-सा नया मोड़ आता है।

