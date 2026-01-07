सर्दियों में गरम या ठंडे पानी से नहाना सही? जान लीजिए इसका शरीर पर होने वाला असर

नारी डेस्क: सर्दियों का मौसम आते ही लोगों के मन में यह सवाल उठता है कि नहाने के लिए गरम पानी बेहतर है या ठंडा पानी। दोनों तरह के पानी के अपने-अपने फायदे और नुकसान होते हैं। सही पानी का चुनाव करने से न सिर्फ नहाना आरामदायक होता है, बल्कि सेहत भी अच्छी रहती है।

गरम पानी से नहाने के फायदे

शरीर को गर्माहट देता है: गरम पानी से नहाने पर ठंड से तुरंत राहत मिलती है और शरीर गर्म रहता है।

मांसपेशियों को आराम: इससे शरीर की जकड़न और थकान कम होती है।

सर्दी-जुकाम में राहत: गरम पानी की भाप से नाक खुलती है और जुकाम में आराम मिलता है।

गरम पानी से नहाने के नुकसान

बहुत ज्यादा गरम पानी त्वचा की नमी छीन लेता है, जिससे त्वचा रूखी और खुजलीदार हो सकती है। इससे बालों की प्राकृतिक चमक भी कम हो सकती है।

ठंडे पानी से नहाने के फायदे

ब्लड सर्कुलेशन बेहतर करता है: ठंडा पानी शरीर में रक्त संचार को बढ़ाता है और आपको एक्टिव रखता है।

इम्यूनिटी मजबूत करता है: कुछ रिसर्च के अनुसार ठंडे पानी से नहाने से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ सकती है।

त्वचा और बालों के लिए अच्छा: ठंडा पानी त्वचा की नमी बनाए रखता है और बालों को शाइनी बनाता है।

ठंडे पानी से नहाने के नुकसान

सर्दियों में बहुत ठंडे पानी से नहाने पर कंपकंपी और सर्दी-जुकाम का खतरा बढ़ सकता है। बुजुर्गों, बच्चों और बीमार लोगों के लिए यह जोखिम भरा हो सकता है।

सर्दियों में कौन सा पानी है सबसे बेहतर?

सर्दियों में गुनगुना पानी सबसे अच्छा और सुरक्षित माना जाता है। यह न ज्यादा गरम होता है और न ज्यादा ठंडा। गुनगुना पानी शरीर को आराम देता है और त्वचा की नमी भी बनाए रखता है। बच्चों, बुजुर्गों और बीमार लोगों को हमेशा गुनगुने पानी से ही नहाना चाहिए। अगर आप पूरी तरह स्वस्थ हैं, तो कभी-कभी ठंडे पानी से नहा सकते हैं, लेकिन ज्यादा ठंड में इससे बचें। नहाने के बाद रखें ये ध्यान,स्नान के तुरंत बाद मॉइस्चराइज़र लगाएं ताकि त्वचा ड्राई न हो। बालों को अच्छी तरह सुखाएं और गर्म कपड़े पहनें। ज्यादा देर तक न नहाएं, 10 मिनट का स्नान काफी होता है।

सर्दियों में नहाने के लिए गुनगुना पानी सबसे आरामदायक और सुरक्षित विकल्प है। यह शरीर को गर्म रखता है, त्वचा की नमी बचाता है और बीमारियों से बचाव में मदद करता है। ठंडे पानी से नहाने के फायदे जरूर हैं, लेकिन इसे गर्मियों या हल्की ठंड में ही अपनाना बेहतर होता है।