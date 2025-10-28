बाजार जैसी टेस्टी शुगर फ्री आंवला कैंडी जानें घर में कैसे बनाएं?

नारी डेस्क : सर्दियों में इम्यूनिटी बढ़ाने वाली चीज़ों की ज़रूरत बढ़ जाती है, और ऐसे में आंवला एक सुपरफूड की तरह काम करता है। छोटे-छोटे फल विटामिन C, कैल्शियम और एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर होते हैं, जो हमारी सेहत के लिए बेहद फायदेमंद हैं। आंवला न सिर्फ इम्यूनिटी बढ़ाता है, बल्कि बालों और स्किन के लिए भी लाभकारी है। आंवला कैंडी बनाने की आसान रेसिपी

सामग्री

आंवला – 500 ग्राम

गुड़ का पाउडर – 3–4 बड़े चम्मच

काला नमक – 1/2 चम्मच

चाट मसाला – 1/2 चम्मच

बनाने की विधि

आंवला धोएं और स्टीम करें: आंवले को अच्छी तरह पानी से धोकर स्टीमर या प्रेशर कुकर में 5–6 मिनट तक पकाएं। इससे आंवला नरम हो जाएगा और गुठली आसानी से अलग हो जाएगी।

मसाला मिलाएं: पके हुए आंवले को एक बाउल में निकालें। इसमें गुड़ का पाउडर, काला नमक और चाट मसाला डालकर अच्छे से मिक्स करें। इसे ढककर एक दिन के लिए अलग रख दें और बीच-बीच में हल्का हिलाते रहें।

पानी अलग करें: अगले दिन आंवले का पानी बाहर आ जाएगा। इसे छन्नी की मदद से अलग कर दें।

एयर फ्रायर में पकाएं: आंवले को बटर पेपर पर फैला दें और एयर फ्रायर में पकाएं। ठंडा होने पर इसे गुड़ के पाउडर से कोट करें।

स्टोर करें: तैयार आंवला कैंडी को एयरटाइट जार में भरकर 2–3 महीने तक फ्रेश रखा जा सकता है।

क्यों है यह हेल्दी?

शुगर फ्री: चीनी की जगह गुड़ का इस्तेमाल, पूरी तरह हेल्दी

इम्यूनिटी बढ़ाए: विटामिन C और एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर

एनर्जी और पाचन सुधार: रोजाना 1–2 कैंडी से शरीर को ऊर्जा मिलती है और पाचन बेहतर होता है

लंबे समय तक स्टोर: एयरटाइट जार में रखने पर 2–3 महीने तक फ्रेश

अब आप भी बाजार जैसी स्वादिष्ट और हेल्दी आंवला कैंडी घर पर बना सकते हैं और अपने परिवार की सेहत का ख्याल रख सकते हैं। हालांकि, कई लोग इसका सीधा सेवन खट्टे टेस्ट की वजह से पसंद नहीं करते। लेकिन आप इसे मजेदार और टेस्टी कैंडी के रूप में घर पर तैयार कर सकते हैं, और सबसे बड़ी बात यह कि यह पूरी तरह शुगर फ्री होती है।

