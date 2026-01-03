रोजाना सिर्फ 10 मिनट की वर्कआउट आपको कैंसर से रखेगा हमेशा के लिए दूर: अध्ययन

नारी डेस्क: एक अध्ययन के अनुसार, रोजाना 10 मिनट तक ज़ोरदार एक्टिविटी करने से न सिर्फ आपका फिटनेस लेवल बढ़ सकता है, बल्कि यह आंतों के कैंसर जिसे कोलोरेक्टल कैंसर भी कहा जाता है, से लड़ने में भी मदद कर सकता है। न्यूकैसल यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं द्वारा किए गए अध्ययन में पाया गया कि छोटी और तेज़ एक्सरसाइज़ एक्टिविटी खून में तेज़ी से मॉलिक्यूलर बदलाव ला सकती है, जिससे आंतों के कैंसर की ग्रोथ रुक जाती है और DNA डैमेज की मरम्मत तेज़ी से होती है।

आंतों के कैंसर से बचाती है एक्सरसाइज

अध्ययन में पाया कि एक्सरसाइज़ से खून में कई छोटे मॉलिक्यूल्स की मात्रा बढ़ जाती है - जिनमें से कई सूजन कम करने, ब्लड वेसल के काम को बेहतर बनाने और मेटाबॉलिज्म से जुड़े हैं। जब इन एक्सरसाइज़ से बनने वाले मॉलिक्यूल्स को लैब में आंतों के कैंसर सेल्स पर लगाया गया, तो 1,300 से ज़्यादा जीन्स की एक्टिविटी बदल गई, जिनमें DNA रिपेयर, एनर्जी प्रोडक्शन और कैंसर सेल ग्रोथ में शामिल जीन्स भी शामिल थे। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ़ कैंसर में प्रकाशित निष्कर्ष, यह समझाने में मदद करते हैं कि एक्सरसाइज़ आंतों के कैंसर से कैसे बचा सकती है: खून में मॉलिक्यूलर सिग्नल भेजकर जो ट्यूमर की ग्रोथ और जीनोम अस्थिरता को नियंत्रित करने वाले जीन्स की एक्टिविटी को प्रभावित करते हैं।





इस उम्र के लोगों पर किया गया अध्ययन

न्यूकैसल यूनिवर्सिटी में क्लिनिकल एक्सरसाइज़ फिजियोलॉजी के सीनियर लेक्चरर डॉ. सैम ऑरेंज, जिन्होंने इस अध्ययन का नेतृत्व किया, ने कहा- "खास बात यह है कि एक्सरसाइज़ सिर्फ स्वस्थ टिशूज़ को ही फायदा नहीं पहुंचाती, बल्कि यह खून के ज़रिए शक्तिशाली सिग्नल भेजती है जो कैंसर सेल्स में हजारों जीन्स को सीधे प्रभावित कर सकते हैं।" टीम ने पाया कि एक्सरसाइज़ ने उन जीन्स की एक्टिविटी को बढ़ाया जो माइटोकॉन्ड्रियल एनर्जी मेटाबॉलिज्म को सपोर्ट करते हैं, जिससे कोशिकाएं ऑक्सीजन का अधिक कुशलता से उपयोग कर पाती हैं। इस अध्ययन में 50-78 साल की उम्र के 30 स्वयंसेवक, पुरुष और महिला, शामिल थे जो सभी ज़्यादा वज़न वाले या मोटे थे (कैंसर का एक जोखिम कारक) लेकिन अन्यथा स्वस्थ थे।



सिर्फ 10 मिनट की एक्सरसाइज ही काफी

लगभग 10 मिनट तक चलने वाले एक छोटे, इंटेंस साइकिलिंग टेस्ट को पूरा करने के बाद, शोधकर्ताओं ने खून के सैंपल लिए और 249 प्रोटीन का एनालिसिस किया। एक्सरसाइज के बाद 13 प्रोटीन बढ़ गए, जिसमें इंटरल्यूकिन-6 (IL-6) भी शामिल है, जो डैमेज्ड सेल्स के DNA को रिपेयर करने में मदद करता है। ऑरेंज ने कहा- "ये नतीजे बताते हैं कि एक्सरसाइज सिर्फ हेल्दी टिशूज़ को ही फायदा नहीं पहुंचाती यह कैंसर सेल्स को बढ़ने के लिए एक ज़्यादा मुश्किल माहौल भी बना सकती है। यहां तक ​​कि एक सिंगल वर्कआउट भी फर्क ला सकता है। सिर्फ 10 मिनट की एक एक्सरसाइज शरीर को पावरफुल सिग्नल भेजती है। यह इस बात की याद दिलाता है कि जब अपनी सेहत की सुरक्षा के लिए सबसे अच्छा करने की बात आती है, तो हर कदम, हर सेशन मायने रखता है।"

