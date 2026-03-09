10 MARTUESDAY2026 2:53:57 PM
Nari

डायबिटीज से बचने के लिए रोज खाएं ये एक फल, पेट के साथ हार्ट भी रहेगा हेल्दी

  Edited By vasudha,
  Updated: 09 Mar, 2026 04:51 PM
डायबिटीज से बचने के लिए रोज खाएं ये एक फल, पेट के साथ हार्ट भी रहेगा हेल्दी

नारी डेस्क:  नाशपाती (Pear) एक स्वादिष्ट और पोषक फल है, जो शरीर को कई जरूरी पोषक तत्व देता है। नाशपाती फाइबर, विटामिन C, और एंटीऑक्सीडेंट का बेहतरीन स्रोत है,  इसक रोजाना सेवन पाचन में सुधार, हृदय स्वास्थ्य को बढ़ावा देने, वजन कम करने और इम्युनिटी बढ़ाने में मदद करता है। आइए जानते हैं नाशपाती खाने के प्रमुख हेल्थ और न्यूट्रिशन फायदे।

 

पाचन तंत्र के लिए फायदेमंद

नाशपाती में डाइटरी फाइबर अच्छी मात्रा में होता है। यह पाचन को बेहतर बनाता है और कब्ज की समस्या को कम करने में मदद करता है।  इसमें विटामिन C और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में मदद करते हैं।


 दिल की सेहत के लिए अच्छा

इस फल में मौजूद पोटैशियम और एंटीऑक्सीडेंट दिल की सेहत को बेहतर रखने में मदद करते हैं। यह ब्लड प्रेशर को संतुलित रखने में भी सहायक हो सकता है। नाशपाती का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है। इसलिए यह सीमित मात्रा में डायबिटीज के मरीजों के लिए भी बेहतर फल माना जाता है।


वजन कम करने में भी मददगार 

नाशपाती में कैलोरी कम और फाइबर ज्यादा होता है, जिससे पेट लंबे समय तक भरा महसूस होता है। इससे अनावश्यक स्नैकिंग कम हो सकती है और वजन कंट्रोल में रहता है। इसमें विटामिन C और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में मदद करते हैं।


 त्वचा के लिए लाभकारी

नाशपाती में मौजूद पोषक तत्व त्वचा को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं और त्वचा को हाइड्रेटेड बनाए रखते हैं। नाशपाती को छिलके सहित खाना ज्यादा फायदेमंद होता है क्योंकि अधिक फाइबर छिलके में होता है। ज्यादा मात्रा में खाने से गैस या पेट फूलने की समस्या हो सकती है।

