सर्दियों में गर्भवती महिलाओं को क्या खाना चाहिए?  सही डाइट से बच्चे को मिलेगी ताकत

नारी डेस्क: सर्दियों का मौसम गर्भवती महिलाओं के लिए बहुत ध्यान रखने वाला समय होता है। इस दौरान ठंड, थकान और इंफेक्शन का खतरा बढ़ सकता है, जिसका असर मां और गर्भ में पल रहे बच्चे दोनों पर पड़ता है। इसलिए इस मौसम में सही खान-पान और अच्छी देखभाल बेहद जरूरी हो जाती है। पोषक तत्वों से भरपूर डाइट न सिर्फ मां की सेहत को मजबूत बनाती है, बल्कि बच्चे के शारीरिक और मानसिक विकास में भी मदद करती है। ठंड के मौसम में शरीर को ज्यादा ऊर्जा और गर्माहट की जरूरत होती है, इसलिए डाइट में सही फूड्स शामिल करना बहुत जरूरी है।

हरी पत्तेदार सब्जियां

सर्दियों में गर्भवती महिलाओं को पालक, मेथी और सरसों का साग जरूर खाना चाहिए। इन सब्जियों में आयरन और फाइबर अच्छी मात्रा में होता है, जो शरीर में खून की कमी को दूर करता है और कब्ज जैसी परेशानी से बचाता है। ये सब्जियां मां को ताकत देती हैं और बच्चे के सही विकास में मदद करती हैं।

सूखे मेवे

बादाम, अखरोट और किशमिश जैसे ड्राई फ्रूट्स शरीर को तुरंत ऊर्जा देते हैं। ये दिमागी विकास के लिए भी अच्छे माने जाते हैं। सर्दियों में रोज थोड़ी मात्रा में सूखे मेवे खाने से कमजोरी कम होती है और शरीर गर्म रहता है।

दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स

दूध, दही और पनीर गर्भवती महिलाओं के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। इनमें मौजूद कैल्शियम बच्चे की हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाता है। रोज एक गिलास गुनगुना दूध पीना मां और बच्चे दोनों के लिए अच्छा होता है।

मौसमी फल

संतरा, अमरूद और सेब जैसे फल सर्दियों में आसानी से मिल जाते हैं और ये विटामिन C से भरपूर होते हैं। ये फल शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाते हैं और सर्दी-जुकाम से बचाव करते हैं। गर्भावस्था में रोज एक-दो फल जरूर खाने चाहिए।

दालें और प्रोटीन युक्त भोजन

दाल, चना, राजमा और अन्य प्रोटीन से भरपूर चीजें गर्भ में पल रहे बच्चे की ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी होती हैं। ये मां को ताकत देती हैं और थकान कम करती हैं। रोज के खाने में किसी न किसी रूप में दाल शामिल करनी चाहिए।

गर्म और हल्का भोजन

सर्दियों में सूप, दलिया और हल्का गर्म खाना शरीर को अंदर से गर्म रखता है। इससे पाचन भी अच्छा रहता है और गैस या एसिडिटी जैसी समस्या नहीं होती। ठंड के मौसम में बहुत ठंडा या भारी खाना खाने से बचना चाहिए।

गर्भावस्था में किन चीजों से बचना चाहिए?

तला-भुना और जंक फूड

बहुत ज्यादा तला-भुना, मसालेदार और बाहर का जंक फूड खाने से पेट में जलन, गैस और एसिडिटी हो सकती है। इससे मां को परेशानी होती है और बच्चे पर भी असर पड़ सकता है।

बहुत ठंडा खाना और ड्रिंक्स

आइसक्रीम, ठंडा पानी और बर्फीले ड्रिंक्स सर्दियों में नुकसान पहुंचा सकते हैं। इससे सर्दी-जुकाम और गले की समस्या हो सकती है, इसलिए इनसे दूरी बनाना बेहतर होता है।

कच्चा या अधपका खाना

कच्चा या अधपका मांस, अंडा और मछली खाने से इंफेक्शन का खतरा रहता है। गर्भावस्था में इम्यूनिटी कमजोर हो सकती है, इसलिए हमेशा अच्छी तरह पका हुआ भोजन ही खाएं।

कैफीन और पैकेट वाला खाना

चाय, कॉफी और कोल्ड ड्रिंक्स में मौजूद कैफीन ज्यादा मात्रा में नुकसानदायक हो सकता है। वहीं, पैकेट वाले और प्रोसेस्ड फूड्स में पोषण कम और केमिकल ज्यादा होते हैं, इसलिए इन्हें कम से कम खाना चाहिए।

नशे और बिना सलाह दवाएं

धूम्रपान, शराब और किसी भी तरह के नशीले पदार्थ से पूरी तरह दूर रहना चाहिए। इसके अलावा, बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी दवा या हर्बल सप्लीमेंट नहीं लेना चाहिए।

सर्दियों में प्रेग्नेंसी के दौरान देखभाल क्यों जरूरी है?

सर्दियों में गर्भवती महिलाओं को खुद को गर्म रखना बहुत जरूरी होता है। ठंडी हवा से बचें और गर्म कपड़े पहनें। पूरी नींद लें और हल्की-फुल्की सैर करें, जिससे शरीर एक्टिव रहे। समय-समय पर डॉक्टर से जांच कराना बेहद जरूरी है। सर्दियों में प्यास कम लगती है, लेकिन फिर भी भरपूर पानी पीना चाहिए। साफ-सफाई का ध्यान रखें और किसी भी तरह की परेशानी होने पर तुरंत डॉक्टर से सलाह लें।