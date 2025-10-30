आपकी नॉर्मल Coffee बन जाएगी अमृत समान, डॉक्टर ने बताया कॉफी बनाने का सही तरीका

नारी डेस्क : क्या आपकी सुबह की कॉफी सिर्फ नींद खोलने का काम करती है? अगर हां, तो अब वक्त है इसे एनर्जी बूस्टर और हेल्थ ड्रिंक में बदलने का! डॉक्टरने बताया है एक आसान 5-स्टेप हैक, जिससे आपकी सिंपल ब्लैक कॉफी बन जाएगी शरीर और दिमाग के लिए अमृत समान।

स्टेप 1 – ब्लैक कॉफी से करें शुरुआत

सबसे पहले एक कप ताज़ी ब्लैक कॉफी बनाएं। इसमें मौजूद ऐंटिऑक्सीडेंट्स आपको दिनभर तरोताज़ा रखते हैं। रिसर्च के अनुसार ब्लैक कॉफी थकान कम करने के साथ टाइप-2 डायबिटीज़, ब्रेन डिज़ीज़ और हार्ट प्रॉब्लम्स से भी बचाव करती है।

स्टेप 2 – थोड़ा दूध (ऑप्शनल)

अगर चाहें तो इसमें कुछ बूंदें बादाम, सोया या डेयरी मिल्क की डालें। बादाम का दूध हल्का होता है और इसमें विटामिन E, कैल्शियम और मैग्नीशियम पाए जाते हैं। सोया मिल्क प्रोटीन और ओमेगा-3 फैटी एसिड से भरपूर होता है, जो दिल और हड्डियों को मजबूत बनाता है।

स्टेप 3 – एक चुटकी दालचीनी

अब डालें एक चुटकी दालचीनी पाउडर। यह स्वाद बढ़ाने के साथ ब्लड शुगर कंट्रोल, इंफ्लेमेशन कम करने और दिल को हेल्दी रखने में मदद करती है। इसमें मौजूद सिनेमाल्डिहाइड बैक्टीरिया और फंगस से भी बचाव करता है।

स्टेप 4 – थोड़ा कोको पाउडर

थोड़ा सा कोको पाउडर डालें। यह मूड बेहतर, ब्लड प्रेशर कंट्रोल और दिल की सेहत के लिए फायदेमंद होता है। कोको में मौजूद पॉलीफेनॉल्स दिमाग को एक्टिव रखते हैं और पाचन सुधारते हैं।

स्टेप 5 – एक चम्मच MCT ऑयल

अंत में डालें एक चम्मच MCT ऑयल (नारियल या पाम ऑयल से बना)। यह फोकस बढ़ाने, एनर्जी देने और गट हेल्थ सुधारने में मदद करता है। MCT ऑयल शरीर में गुड बैक्टीरिया बढ़ाता है जिससे डाइजेशन बेहतर होता है।

किन लोगों को यह कॉफी नहीं पीनी चाहिए

हार्ट पेशेंट (दिल के मरीज): जिन्हें हाई ब्लड प्रेशर, अरिथमिया (दिल की धड़कन अनियमित) या दिल की कमजोरी की समस्या है, उन्हें ज़्यादा कैफीन से बचना चाहिए। ऐसी स्थिति में ब्लैक कॉफी या MCT ऑयल से बनी कॉफी दिल पर दबाव डाल सकती है।

गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाएं: प्रेग्नेंसी में ज़्यादा कैफीन लेने से ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है और बेबी के स्लीप पैटर्न पर असर पड़ता है। डॉक्टर की सलाह के बिना इस तरह की एनर्जेटिक कॉफी न पिएं।

पेट या गैस की समस्या वाले लोग: कॉफी एसिडिक होती है, और दालचीनी या कोको पाउडर पेट में एसिडिटी या गैस बढ़ा सकते हैं। जिनको गैस्ट्राइटिस, एसिड रिफ्लक्स या अल्सर है, वे यह कॉफी न लें।

नींद की कमी या चिंता (Anxiety) वाले लोग: कॉफी में मौजूद कैफीन नींद उड़ाने और दिमाग को अधिक सक्रिय करने का काम करती है। अगर आपको चिंता, स्ट्रेस या नींद की कमी की समस्या है, तो यह कॉफी नुकसान कर सकती है।

किडनी या लिवर से जुड़ी बीमारी वाले लोग: MCT ऑयल और प्रोटीन से भरपूर कॉफी इन अंगों पर अतिरिक्त दबाव डाल सकती है। ऐसी स्थिति में डॉक्टर की सलाह के बिना इस रेसिपी को फॉलो न करें।

सावधानी से पिएं, अमृत भी ज़हर बन सकता है!

अगर आप पूरी तरह स्वस्थ हैं, तो यह कॉफी आपके शरीर को एनर्जी, ब्रेन फोकस और हेल्थ बूस्ट देगी। लेकिन अगर आप किसी भी समस्या से जूझ रहे हैं तो पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें।