हाथ-पैर सुन्न हो जाते तो इसे अनदेखा ना करें, बड़ी हैल्थ प्रॉब्लम का शुरुआती संकेत !

नारी डेस्कः सुबह उठते ही हाथ-पैर सुन्न होना एक आम समस्या लग सकती है, लेकिन अगर यह बार-बार हो रहा है तो इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। यह शरीर के अंदर चल रही किसी गड़बड़ी का संकेत हो सकता है। हाथ-पैर सुन्न होना (Hath pair sunn hona) या झनझनाहट महसूस होना, जिसे तकनीकी रूप से पेरेस्टेसिया (Paresthesia) कहते हैं, के मुख्य कारण नसों पर दबाव, विटामिन B12 की कमी, खराब ब्लड सर्कुलेशन, डायबिटीज, थायरॉइड, या कार्पल टनल सिंड्रोम जैसी समस्याओं का संकेत हो सकते है जिसमें सुई चुभने, भारीपन या कमजोरी महसूस होती है। इसके सही कारण जानकर डॉक्टर की सलाह ज़रूरी है, खासकर यदि यह बार-बार हो। चलिए इस समस्या के कुछ जरूरी कारण, लक्षण और इलाज के बारे में समझते हैं।

सुबह हाथ-पैर सुन्न होने की बड़ी वजहें

1. नसों पर दबाव (Nerve Compression): गलत पोज़िशन में सोने से नसों पर दबाव पड़ जाता है, जिससे सुबह सुन्नपन या झनझनाहट महसूस होती है।

2. विटामिन B12 की कमी: B12 की कमी से नसें कमजोर हो जाती हैं, जिससे हाथ-पैर सुन्न होना, जलन या चुभन हो सकती है।

3. ब्लड सर्कुलेशन कमजोर होना: खून का सही तरह से प्रवाह न होने पर शरीर के हिस्सों में सुन्नपन आ सकता है, खासकर सुबह।

4. डायबिटीज (शुगर): ज्यादा समय से शुगर होने पर नसों को नुकसान (डायबिटिक न्यूरोपैथी) होता है, जिससे हाथ-पैर सुन्न रहते हैं।

5. सर्वाइकल या स्पॉन्डिलाइटिस: गर्दन या रीढ़ की हड्डी की समस्या में नस दब जाती है, जिससे हाथ-पैर सुन्न हो सकते हैं।

6. आयरन या मैग्नीशियम की कमी: इन मिनरल्स की कमी से मांसपेशियों और नसों पर असर पड़ता है।

7. थायराइड की समस्या: थायराइड असंतुलन से भी हाथ-पैर सुन्न होना आम लक्षण है।

8. कार्पल टनल सिंड्रोम (Carpal Tunnel Syndrome): कंप्यूटर/फोन के ज्यादा इस्तेमाल से कलाई की नस दबने से.

हाथ-पैर सुन्न होने का इलाज और घरेलू उपाय

सही सोने की पोज़िशन अपनाएं: सीधे सोएं, बहुत ऊंचा तकिया न लगाएं और हाथ-पैर दबाकर न सोएं।

विटामिन B12 बढ़ाएं: दूध, दही, अंडा, पनीर, मछली या डॉक्टर की सलाह से सप्लीमेंट लें।

रोज हल्की एक्सरसाइज करें: सुबह-शाम वॉक, स्ट्रेचिंग और योग (भुजंगासन, ताड़ासन) फायदेमंद हैं।

गुनगुने पानी से सिकाई: सुन्न हिस्से पर हल्की मालिश या गर्म पानी से सेंक करने से राहत मिलती है।

ब्लड शुगर कंट्रोल रखें: डायबिटीज के मरीज शुगर नियमित जांचें और दवा समय पर लें।

तेल से मालिश: सरसों या नारियल के तेल में लहसुन पकाकर हाथ-पैरों की मालिश करें।

नमक-पानी स्नान: गुनगुने पानी में सेंधा नमक डालकर पैर डुबोने से नसों को आराम मिलता है।

कब डॉक्टर को दिखाएं?

अगर सुन्नपन रोज हो, दर्द या कमजोरी के साथ हो या एक तरफ ज्यादा महसूस हो तो तुरंत डॉक्टर से जांच कराएं। वे ब्लड टेस्ट, MRI, या EMG (इलेक्ट्रोमायोग्राफी) जैसे टेस्ट से कारण पता कर सकते हैं

ध्यान रखें: समय पर कारण पहचानकर इलाज करने से यह समस्या पूरी तरह ठीक हो सकती है।