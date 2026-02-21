पैरों के अंगूठे दर्द होने के पीछे के संकेत, ये कारण पढ़ लें

नारी डेस्कः आपने सुना होगा कि लोगों के पैर के अंगूठों में दर्द रहता है लेकिन क्या आप पैरों के अंगूठे में दर्द रहने के पीछे के कारणों के बारे में जानते हैं हालांकि ये कारण एक तरह का ही नहीं बल्कि कई हो सकते हैं। कभी-कभी यह सिर्फ थकान या चोट के कारण होता है, लेकिन कई बार यह किसी गंभीर स्वास्थ्य समस्या का संकेत भी हो सकता है। चलिए इसके आम कारण जानते हैं जो अंगूठे में दर्द रहने की वजह बनते हैं।

गठिया (Arthritis)

ऑस्टियोआर्थराइटिस या रुमेटॉयड अर्थराइटिस के कारण जोड़ों में सूजन और दर्द हो सकता है। अंगूठे के जोड़ में कड़कपन और चलने में कठिनाई हो सकती है।

गठिया का विशेष प्रकार- गाउट (Gout)

यूरिक एसिड (Uric Acid) का शरीर में बढ़ना अंगूठे के जोड़ में तीव्र दर्द और सूजन पैदा कर सकता है।

रात में अचानक तेज दर्द, लालिमा और गर्मी महसूस होना आम है।

चोट या दबाव (Injury/Trauma)

अंगूठे पर चोट, मोच या लंबे समय तक कड़े जूते पहनने से दर्द हो सकता है।

हल्की सूजन, नीला पड़ना या निशान बनना भी संभव है।

नर्व संबंधी समस्याएं (Nerve Issues)

पैर की नसों में दबाव या न्यूरोपैथी (Neuropathy) अंगूठे में झनझनाहट और दर्द दे सकती है।

यह अक्सर डायबिटीज या विटामिन B12 की कमी से जुड़ी होती है।



नाखून या त्वचा से संबंधित समस्या

इन्ग्रोन नेल (In-grown Toenail)

फंगल इन्फेक्शन (Fungal Infection)

चोट या संक्रमण से अंगूठे में जलन, लालिमा और दर्द हो सकता है।

ये हैं चेतावनी संकेत

यदि अंगूठे में दर्द के साथ ये लक्षण हों, तो डॉक्टर से तुरंत सलाह लें:

अचानक तेज दर्द और सूजन।

लालिमा, गर्मी या चमकती त्वचा।

चलने में असामान्य कठिनाई।

बार-बार दर्द का होना या लंबे समय तक बने रहना।

जोड़ों में स्थायी कठोरता या आकार बदलना।

पैरों के अंगूठे के दर्द में बचाव और राहत के उपाय

पैरों के अंगूठे में दर्द होने पर सही देखभाल करने से समस्या जल्दी ठीक हो सकती है और आगे बढ़ने से रोकी जा सकती है। नीचे दिए गए उपाय विस्तार से समझें:

आराम करें और पैर को ऊंचा रखें

अगर दर्द सूजन या चोट की वजह से है, तो सबसे पहले पैर को आराम देना जरूरी है।

ज्यादा चलना-फिरना या वजन डालना कुछ समय के लिए कम करें।

लेटते समय पैर के नीचे तकिया रखकर उसे दिल के स्तर से थोड़ा ऊंचा रखें।

इससे सूजन कम होती है और रक्त संचार बेहतर होता है।

गर्म या ठंडी सिकाई (Cold/Hot Compress)

सिकाई दर्द और सूजन कम करने में मदद करती है।

ठंडी सिकाई (Cold Compress)

अगर सूजन, लालिमा या हाल की चोट है तो बर्फ की सिकाई करें।

10–15 मिनट तक कपड़े में लपेटकर बर्फ लगाएं।

दिन में 2–3 बार कर सकते हैं।

यह सूजन और जलन कम करती है।

गर्म सिकाई (Hot Compress)

अगर दर्द जकड़न या पुरानी समस्या (जैसे गठिया) से है तो गर्म पानी की बोतल या गर्म कपड़ा उपयोग करें।

15–20 मिनट तक हल्की गर्माहट दें।

इससे मांसपेशियां रिलैक्स होती हैं और रक्त संचार बढ़ता है।

ध्यान रखें: सूजन होने पर पहले 48 घंटे ठंडी सिकाई बेहतर रहती है।

आरामदायक और सही साइज़ के जूते पहनें

गलत जूते पहनना अंगूठे के दर्द का बड़ा कारण हो सकता है।

बहुत टाइट, नुकीले या ऊंची एड़ी वाले जूते न पहनें।

जूते का अगला हिस्सा (Toe Box) चौड़ा होना चाहिए ताकि अंगूठे पर दबाव न पड़े।

मुलायम सोल और सपोर्ट वाले जूते चुनें।

जरूरत हो तो ऑर्थोपेडिक इनसोल (Insole) का उपयोग करें।

वजन नियंत्रित रखें (विशेषकर गाउट के लिए)

अधिक वजन पैरों के जोड़ों पर अतिरिक्त दबाव डालता है।

संतुलित आहार लें और नियमित हल्का व्यायाम करें।

गाउट की समस्या हो तो यूरिक एसिड बढ़ाने वाले खाद्य पदार्थ (जैसे बहुत अधिक लाल मांस, शराब, ज्यादा तली चीजें) सीमित करें।

अधिक पानी पिएं, जिससे यूरिक एसिड शरीर से बाहर निकलने में मदद मिले।

डॉक्टर की सलाह से दवाएं लें

अगर दर्द लगातार बना रहे या बहुत तेज हो तो स्वयं दवा न लें।

डॉक्टर सूजन कम करने वाली दवाएं (Anti-inflammatory) या दर्द निवारक दवाएं दे सकते हैं।

गाउट के मामले में यूरिक एसिड नियंत्रित करने की विशेष दवाएं दी जाती हैं।

संक्रमण होने पर एंटीबायोटिक की जरूरत पड़ सकती है।

कब तुरंत डॉक्टर से मिलें?

दर्द बहुत तेज हो और अचानक शुरू हुआ हो

अंगूठा लाल, गर्म और बहुत सूजा हुआ हो

चलना मुश्किल हो जाए

बुखार के साथ दर्द हो