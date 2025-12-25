27 DECSATURDAY2025 3:30:40 AM
Nari

डायना पेंटी 100 साल पुरानी हवेली में मनाती है क्रिसमस, तस्वीरें देख आपको मिलेगा Idea

  • Edited By Priya Yadav,
  • Updated: 25 Dec, 2025 02:24 PM
डायना पेंटी 100 साल पुरानी हवेली में मनाती है क्रिसमस, तस्वीरें देख आपको मिलेगा Idea

नारी डेस्क: बॉलीवुड एक्ट्रेस डायना पेंटी हर साल अपनी 100 साल पुरानी हवेली में बड़े ही खूबसूरती और खास अंदाज के साथ क्रिसमस मनाती हैं। उनकी इस हवेली की सजावट सिर्फ मॉडर्न डेकोर के टिप्स नहीं देती, बल्कि पुराने घरों में फेस्टिव लुक देने के शानदार आइडिया भी देती है। पिछले सात सालों की तस्वीरों में देखा जा सकता है कि डायना हर साल अपने घर को अलग-अलग थीम और स्टाइल में सजाती हैं।

2024: विंटेज लुक

पिछले साल यानी 2024 में डायना ने अपने घर को विंटेज लुक दिया। उन्होंने पुराने लकड़ी के शीशे और लकड़ी के फर्श का इस्तेमाल किया, जिससे कमरे को बड़ा और चमकदार दिखाया। कोनों में मोमबत्तियां, पाइन कोन्स और छोटे इनडोर पौधे रखकर घर को फेस्टिव और गर्माहट भरा बनाया गया। यह सजावट पुराने और नए डेकोर का बेहतरीन संगम है।

PunjabKesari

2023: सिल्वर और वाइट थीम

साल 2023 में क्रिसमस की सजावट में सिल्वर और वाइट थीम थी। बड़े क्रिसमस ट्री को चांदी के रिबन, चमकते बॉल्स और सितारों से सजाया गया। ट्री के नीचे सफेद और सिल्वर पेपर में लिपटे गिफ्ट बॉक्स रखकर शानदार लुक दिया गया। सफेद नेट के पर्दे और विंटेज लकड़ी के दरवाजे सजावट को और भी आलीशान बनाते हैं।

2022: क्लासिक रेड एंड वाइट थीम

साल 2022 की तस्वीर में लाल और सफेद थीम दिखाई दी। क्रिसमस ट्री को लाल रिबन, बॉल्स और सफेद ‘स्नो-फ्लेक्स’ से सजाया गया, जिससे विंटेज और क्लासिक लुक मिला। ट्री के नीचे लाल गिफ्ट बॉक्स और कुशन रखकर कमरे में गर्मी और फेस्टिव माहौल बनाया गया। किताबों की शेल्फ और फर्श पर सफेद कालीन सजावट में चार चांद लगा देती है।

PunjabKesari

2021: वाइट और गोल्ड थीम

साल 2021 में वाइट और गोल्ड थीम थी, जिसमें सादगी और चमक का अद्भुत मिश्रण देखने को मिला। क्रिसमस ट्री को सफेद रुई और सुनहरी बॉल्स से सजाया गया, जिससे कमरे को जादुई लुक मिला। सफेद पर्दों के पास ऐसा ट्री सजाने से जगह बड़ी और रोशनीदार लगती है। यह मिनिमल डेकोर विंटेज और मॉडर्न घरों दोनों के लिए बेहतरीन है।

2020: रस्टिक और विंटेज

साल 2020 में डायना ने रस्टिक और विंटेज डेकोर का इस्तेमाल किया। हवेली की खुली ईंटों वाली दीवार को हरे पत्तों और लाल बेरीज वाली क्रिसमस रीथ से सजाया गया। घर की किसी पुरानी दीवार को बिना पेंट किए, बस लाइट और फूलों के हार से सजा कर शाही और पुराना अहसास दिया गया। लकड़ी की मेज पर छोटे क्रिसमस ट्री और मोमबत्तियां सजावट को पूरा करती हैं।

2018 और 2017: क्लासिक और गोल्डन थीम

2018 की तस्वीर में क्लासिक क्रिसमस और गोल्डन थीम दिखाई दी। ट्री को वार्म पीली लाइट और सुनहरी बॉल्स से सजाया गया, जिससे घर भव्य और शानदार दिखा। 2017 में लाल रिबन और स्नो-फ्लेक्स का इस्तेमाल किया गया। फर्श पर लाल कालीन बिछाकर और ढेर सारे गिफ्ट बॉक्स रखकर घर में फेस्टिव चमक लाई गई।

PunjabKesari

डायना पेंटी की ये सजावट के अंदाज पुरानी चीजों का सही इस्तेमाल करके घर को त्योहार के लिए तैयार करने के बेहतरीन उदाहरण हैं। इन तस्वीरों और सजावट आइडियाज से आप भी अपने घर में क्रिसमस का शानदार और यादगार लुक तैयार कर सकते हैं।

डिस्क्लेमर: यह लेख इंस्टाग्राम पोस्ट और इंटरनेट पर उपलब्ध जानकारी पर आधारित है।  

Related News

Nari Special

Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय

Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय
X

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news!

We respect your privacy information is safe and will never be shared.

X

Browser Notification

हमें खेद हैं कि आप opt-out कर चुके हैं।

लेकिन, अगर आपने गलती से "Block" सिलेक्ट किया था या फिर भविष्य में आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो नीचे दिए निर्देशों का पालन करें ।

  • यहां जाएं Chrome > Setting > Content Settings
  • यहां क्लिक करें Content Settings > Notifications > Manage Exceptions
  • "https://nari.PunjabKesari.in:443" के लिए Allow चुनें।
  • अपने ब्राउज़र की Cookies को clear करें |
  • पेज को रिफ्रेश (Refresh) करें।
Got it