बुरी नजर से परेशान है घर? जानें इसके 5 साफ संकेत और असरदार उपाय

नारी डेस्क : बुरी नजर (Nazar Dosh) एक ऐसी नकारात्मक ऊर्जा है जो अच्छे-भले जीवन को भी अस्त-व्यस्त कर सकती है। जब किसी व्यक्ति या घर पर बुरी नजर लगती है, तो अचानक समस्याएं बढ़ने लगती हैं, सुख-शांति समाप्त हो जाती है और जीवन में परेशानियां आने लगती हैं। आइए जानते हैं बुरी नजर के लक्षण क्या होते हैं और उससे छुटकारा पाने के असरदार उपाय कौन से हैं। आइये जानते हैं बुरी नजर के लक्षण।

लगातार सिर दर्द या भारीपन

अगर आपको बिना किसी वजह के बार-बार सिर दर्द या सिर में भारीपन महसूस होता है, तो इसे नजरअंदाज न करें। जब कोई शारीरिक समस्या न हो और फिर भी सिर में लगातार दर्द बना रहे, तो यह नजर दोष या बुरी नजर लगने का संकेत हो सकता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति थकान, चिड़चिड़ापन और बेचैनी महसूस करता है, मानो किसी ने उसकी ऊर्जा को खींच लिया हो।

उदासी और बेचैनी महसूस होना

अगर अचानक आपका मन बिना किसी कारण उदास रहने लगे, रातों को नींद न आए, हर समय घबराहट या बेचैनी महसूस हो, तो यह सिर्फ मानसिक तनाव नहीं बल्कि बुरी नजर का प्रभाव भी हो सकता है। नजर दोष लगने पर व्यक्ति की ऊर्जा कमजोर पड़ जाती है, जिससे वह हर छोटी बात पर तनाव महसूस करता है और किसी काम में मन नहीं लगता।

सकारात्मक व्यक्ति का नकारात्मक हो जाना

नजर दोष लगने से व्यक्ति के स्वभाव और सोच में अचानक बदलाव आने लगता है। जो व्यक्ति पहले हमेशा खुशमिजाज, आत्मविश्वासी और सकारात्मक रहता था, वह धीरे-धीरे निराश, गुस्सैल या थका हुआ महसूस करने लगता है। उसे किसी चीज़ में आनंद नहीं आता और उसकी ऊर्जा लगातार घटने लगती है। यह बुरी नजर का एक प्रमुख संकेत हो सकता है।

घर में झगड़े और कलह बढ़ना

जब घर पर बुरी नजर या नकारात्मक ऊर्जा का साया होता है, तो वहां का माहौल अचानक अस्थिर हो जाता है। परिवार के सदस्यों के बीच बिना किसी खास कारण के झगड़े, मतभेद और वाद-विवाद बढ़ने लगते हैं। घर में शांति की जगह तनाव और अशांति का माहौल बनने लगता है। यह संकेत होता है कि घर पर नजर दोष का प्रभाव पड़ चुका है।

कामों का बिगड़ना और आर्थिक हानि

जब नजर दोष किसी व्यक्ति या घर पर लगता है, तो उसके प्रभाव से कामों में रुकावटें आने लगती हैं। जो काम आसानी से बन जाने चाहिए, वे बार-बार अटक जाते हैं या आखिरी वक्त पर बिगड़ जाते हैं। व्यापार में अचानक नुकसान होने लगता है, आय के स्रोत बंद हो जाते हैं और धन की अनचाही हानि होती है। ये सब संकेत बताते हैं कि व्यक्ति या घर बुरी नजर की चपेट में है।

बच्चों पर नजर लगना

जब छोटे बच्चों पर बुरी नजर का प्रभाव होता है, तो वे अचानक अस्वस्थ हो जाते हैं। बिना किसी कारण के बुखार, उलझन या बेचैनी महसूस करते हैं। कई बार वे खाना-पीना छोड़ देते हैं और लगातार रोते रहते हैं। डॉक्टर से जांच कराने पर भी यदि कोई शारीरिक कारण न मिले, तो यह नजर दोष का संकेत होता है। ऐसे में तुरंत नजर उतारने के उपाय करने चाहिए ताकि बच्चा जल्द स्वस्थ हो सके।

नजर दोष से बचने के असरदार उपाय

सप्त धान्य दान करें: बुधवार के दिन सात प्रकार के अनाज (सप्त धान्य) का दान करें। यह उपाय नजर दोष को शांत करता है।

राहु यंत्र की स्थापना करें: घर में राहु यंत्र स्थापित कर नियमित पूजा करने से नकारात्मक शक्तियाँ दूर रहती हैं।

नौ मुखी रुद्राक्ष धारण करें: बार-बार नजर लगने की स्थिति में नौ मुखी रुद्राक्ष पहनना अत्यंत लाभकारी होता है।

भैरव मंदिर का काला धागा: भैरव मंदिर से काला धागा लेकर गले या हाथ में बांधें। यह बुरी नजर से रक्षा करता है।

हनुमान चालीसा का पाठ करें: जो घर रोज श्रद्धा से हनुमान चालीसा का पाठ करता है, वहां नजर दोष ठहर नहीं पाता।

हनुमान जी का सिंदूर लगाएं: मंगलवार या शनिवार को हनुमान मंदिर जाकर उनके कंधों का सिंदूर माथे पर लगाएं। यह नजर दोष मिटाने का अचूक उपाय है।

तेल और रोटी से नजर उतारना: एक रोटी को एक तरफ से सेंकें, उस पर तेल, लाल मिर्च और नमक लगाएं। फिर इसे पीड़ित व्यक्ति के ऊपर से 7 बार घुमाकर चौराहे पर रख दें।

मिर्च, नमक और सरसों के दाने का उपाय: दो सूखी लाल मिर्च, थोड़ा सेंधा नमक और सरसों के दाने लेकर व्यक्ति के ऊपर से 7 बार वारें और फिर आग में जला दें। इससे तुरंत राहत मिलती है।

सरल उपाय – नमक और राई: अगर आग में नहीं जलाना चाहते तो नमक और राई के दाने लेकर सिर के ऊपर से 7 बार वारें और फ्लश कर दें। इसके बाद हाथ-पैर धो लें।

बुरी नजर का असर मन, शरीर और घर तीनों पर पड़ता है। समय रहते इसके लक्षण पहचानकर ये सरल उपाय अपनाने से नजर दोष दूर होता है और जीवन में फिर से सकारात्मक ऊर्जा लौट आती है।