केवल चर्बी नहीं 'ब्राउन फैट': वजन घटाने में कैसे करता है मदद, डॉक्टर ने किया खुलासा

नारी डेस्क : मोटापे के खिलाफ जंग में अब एक नया खिलाड़ी सामने आया है और हैरानी की बात यह है कि यह खुद एक तरह की फैट (चर्बी) है। शोधकर्ताओं ने बताया है कि ब्राउन फैट (Brown Fat) मोटापे के इलाज में एक नई उम्मीद बन सकता है।

ब्राउन फैट क्या है?

ब्राउन फैट, जिसे वैज्ञानिक भाषा में ब्राउन एडिपोज टिश्यू (Brown Adipose Tissue) कहा जाता है, शरीर में बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। यह मुख्य रूप से गर्दन और ऊपरी पीठ के आसपास मौजूद होता है। जहां व्हाइट फैट शरीर में ऊर्जा को संग्रहित करता है, वहीं ब्राउन फैट ऊर्जा को जलाकर गर्मी पैदा करता है। यही इसे मोटापे से लड़ने में खास बनाता है।

ब्राउन फैट कैसे काम करता है?

ब्राउन फैट की सबसे खास बात यह है कि यह थर्मोजेनेसिस (Thermogenesis) नामक प्रक्रिया करता है, यानी शरीर में गर्मी पैदा करता है। ठंडे मौसम में यह प्रक्रिया शरीर का तापमान बनाए रखने में मदद करती है। ब्राउन फैट की कोशिकाएं माइटोकॉन्ड्रिया से भरपूर होती हैं, जो इसे इसका भूरा रंग देती हैं और कैलोरी जलाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

शरीर को गर्म करने की क्षमता

जब ब्राउन फैट सक्रिय होता है, तो यह नॉन-शिवरिंग थर्मोजेनेसिस नामक प्रक्रिया से गुजरता है।

इस दौरान कोशिकाएं ग्लूकोज और फैट मॉलेक्यूल्स को तोड़कर गर्मी पैदा करती हैं।

यह प्रक्रिया न केवल शरीर को ठंड से बचाती है, बल्कि ऊर्जा खर्च (Energy Expenditure) को भी बढ़ाती है।

इसका सीधा फायदा यह है कि वजन घटाने की संभावना बढ़ जाती है।

शोध क्या कहता है : एक अध्ययन के अनुसार, जिन लोगों में ब्राउन फैट अधिक सक्रिय होता है, वे कम सक्रिय ब्राउन फैट वाले लोगों की तुलना में लगभग 15% अधिक कैलोरी जलाते हैं।

मोटापे के इलाज में नई दिशा

ब्राउन फैट पर हो रहे शोध से संकेत मिलते हैं कि भविष्य में इसे वजन घटाने और मेटाबॉलिक स्वास्थ्य सुधारने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। जहां पहले फैट को सिर्फ शरीर की अनचाही चर्बी माना जाता था, वहीं अब ब्राउन फैट यह साबित कर रहा है कि हर फैट बुरा नहीं होता।

ब्राउन फैट को बढ़ाने और वजन घटाने के आसान तरीके

ठंडी हवा में रहें

ब्राउन फैट को सक्रिय करने के लिए ठंडी हवा में रहना बहुत फायदेमंद है। यह ठंडे वातावरण में अधिक एक्टिव होता है, इसलिए हल्की ठंडी जगह पर समय बिताना या ठंडी हवा में थोड़ी एक्सरसाइज करना लाभकारी है। इसके अलावा, ठंडे पानी से शॉर्ट शॉवर लेना भी ब्राउन फैट को सक्रिय करने और कैलोरी बर्न करने में मदद करता है।

नियमित एक्सरसाइज करें

ब्राउन फैट को सक्रिय रखने के लिए नियमित एक्सरसाइज बेहद जरूरी है। वॉकिंग, जॉगिंग और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जैसी एक्टिविटी ब्राउन फैट की सक्रियता को बढ़ाती हैं। एक्सरसाइज के दौरान शरीर में ऊर्जा खर्च बढ़ता है और कैलोरी बर्न होती है, जिससे वजन घटाने में मदद मिलती है।

हेल्दी डाइट अपनाएं

ब्राउन फैट को सक्रिय रखने के लिए हेल्दी डाइट अपनाना बहुत जरूरी है। इसमें एवोकाडो, अखरोट, अलसी और मछली जैसी हेल्दी फैट्स शामिल करें। इसके अलावा, मसालेदार खाना, ग्रीन टी और हर्बल ड्रिंक्स भी थर्मोजेनेसिस को बढ़ावा देने में मदद करते हैं और कैलोरी बर्निंग को सक्रिय रखते हैं।

पर्याप्त नींद और स्ट्रेस कंट्रोल

ब्राउन फैट को सही तरीके से सक्रिय रखने के लिए पर्याप्त नींद और स्ट्रेस कंट्रोल बेहद जरूरी है। रोजाना 7-8 घंटे की नींद लें और तनाव कम करने के लिए योग, ध्यान और गहरी सांस की एक्सरसाइज अपनाएं। जब स्ट्रेस कम होता है, तो ब्राउन फैट बेहतर तरीके से काम करता है और कैलोरी बर्निंग की प्रक्रिया प्रभावी रहती है।

धीरे-धीरे वजन घटाएं

ब्राउन फैट की सक्रियता बनाए रखने के लिए धीरे-धीरे वजन घटाना जरूरी है। अचानक या अत्यधिक डाइटिंग करने से ब्राउन फैट की एक्टिविटी कम हो सकती है। इसलिए हेल्दी कैलोरी डिफिसिट और संतुलित डायट अपनाना सबसे सुरक्षित और प्रभावी तरीका है।

ब्राउन फैट एक ऐसा प्राकृतिक तत्व है जो शरीर में कैलोरी बर्न करने में मदद करता है और मोटापे को नियंत्रित करने की क्षमता रखता है। इसलिए मोटापे और हेल्दी मेटाबॉलिज़्म के लिए ब्राउन फैट पर ध्यान देना और इसे सक्रिय रखना महत्वपूर्ण हो सकता है।

