Doctor ने बताया बढ़े Blood Sugar को कंट्रोल करने का आसान तरीका

नारी डेस्क: अगर आपका ब्लड शुगर अचानक बढ़ जाए तो सही उपाय अपनाकर इसे जल्दी कंट्रोल किया जा सकता है। हाई-कार्ब खाना, तनाव, नींद की कमी या कम एक्टिविटी जैसी वजहों से ब्लड शुगर अचानक ऊपर जा सकता है। लेकिन समय पर सही कदम उठाने से शुगर कुछ ही मिनटों में संतुलित हो सकता है। जाने-माने डॉक्टर एरिक बर्ग ने कुछ आसान और तेज असर करने वाले तरीके बताए हैं, जो वैज्ञानिक रूप से सही साबित हुए हैं। ये न सिर्फ ब्लड शुगर को जल्दी घटाते हैं, बल्कि शरीर पर इसके नकारात्मक असर को भी कम करते हैं।

हाई-इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग (HIIT)

HIIT का मतलब है थोड़े समय के लिए बहुत तेज़ एक्सरसाइज करना और फिर थोड़ी देर आराम करना। इससे शरीर में जमा एक्स्ट्रा शुगर जल्दी कम हो जाती है। यह तरीका कुछ ही मिनटों में ब्लड शुगर को नियंत्रित करने में मदद करता है।

एप्पल साइडर विनेगर (Apple Cider Vinegar)

एप्पल साइडर विनेगर में मौजूद एसीटिक एसिड खाने के बाद ब्लड शुगर बढ़ने की रफ्तार को धीमा करता है। अगर आपने हाई-कार्ब खाना खा लिया है, तो 1 टेबलस्पून ACV को एक गिलास पानी में मिलाकर पीने से ब्लड शुगर स्पाइक 30-35% तक कम हो सकता है।

खाने के बाद 25-30 मिनट की वॉक

भारी कार्ब खाने के बाद 25-30 मिनट पैदल चलना ब्लड शुगर को तुरंत ऊर्जा में बदल देता है। इससे शुगर बढ़ने से रोकने में मदद मिलती है और शरीर सुरक्षित रहता है।

पोटैशियम और मैग्नीशियम

पोटैशियम: यह शुगर को लीवर और मांसपेशियों में स्टोर करने में मदद करता है। इसकी कमी से शुगर कोशिकाओं तक नहीं पहुंच पाती और इंसुलिन बढ़ जाता है। मैग्नीशियम: यह इंसुलिन बनाने वाली कोशिकाओं के लिए जरूरी है और डायबिटिक लोगों में अक्सर इसकी कमी रहती है।

नमक वाला पानी

तनाव की वजह से ब्लड शुगर अचानक बढ़ सकता है। समुद्री नमक को पानी में मिलाकर पीने से तनाव कम होता है, नींद बेहतर आती है और रात का ब्लड शुगर कंट्रोल में रहता है।

ड्राई फास्टिंग (Dry Fasting) – सबसे ताकतवर तरीका

ड्राई फास्टिंग में आप न खाना खाते हैं और न पानी पीते हैं। यह ब्लड शुगर को तेजी से कम करने का सबसे असरदार तरीका है। इस दौरान शरीर हल्का डिहाइड्रेट हो जाता है और एक खास हार्मोन बनता है जो इंसुलिन के उल्टा काम करता है। इसके फायदे

ब्लड शुगर जल्दी घटता है

ग्रोथ हार्मोन बढ़ता है

एंटीऑक्सीडेंट बनते हैं

फैट बर्निंग तेज होती है

नोट: यह जानकारी केवल सामान्य ज्ञान के लिए है। ब्लड शुगर को नियंत्रित करने के लिए हमेशा अपने डॉक्टर से सलाह लें।





