सर्दी में रोज चबा लो अदरक का एक टुकड़ा... 60 दिनाें तक घुटनों का दर्द,   BP, वजन सब हो जाएगा गायब

नारी डेस्क: सर्दियों में अगर आप रोज 60 दिनों तक अदरक का एक छोटा टुकड़ा चबाते हैं, तो इसके फायदे शरीर पर चौंकाने वाला असर दिखा सकते हैं। आयुर्वेद में अदरक को महाऔषधि माना गया है, जो ठंड के मौसम में शरीर को अंदर से गर्म रखने के साथ कई बीमारियों से बचाता है।  अगर आप सर्दियों में खुद को अंदर से फिट और एक्टिव रखना चाहते हैं, तो अदरक को अपनी दिनचर्या में जरूर शामिल करें।


अदरक के फायदे

अदरक की तासीर गर्म होती है, इसलिए यह ठंड से होने वाली समस्याओं को दूर करता है। यह इम्युनिटी मजबूत करता है और पाचन तंत्र को दुरुस्त रखता है। यही वजह है कि सर्दियों में रोज अदरक चबाने की सलाह दी जाती है।


60 दिनों तक रोज अदरक चबाने के फायदे

इम्युनिटी होगी मजबूत: रोज सुबह खाली पेट अदरक चबाने से सर्दी-जुकाम और खांसी से बचाव होता है। शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। बदलते मौसम में बीमार पड़ने का खतरा कम हो जाता है।

पाचन रहेगा दुरुस्त: अदरक पाचन एंजाइम्स को एक्टिव करता है। इससे गैस, अपच और पेट फूलने की समस्या कम होती है और खाना आसानी से पचता है। 60 दिनों में पेट से जुड़ी परेशानियों में साफ फर्क दिखता है।

जोड़ों और मांसपेशियों के दर्द में राहत: सर्दियों में अक्सर जोड़ों का दर्द बढ़ जाता है। अदरक में मौजूद एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं जो सूजन और अकड़न को कम करने में मदद करते हैं। इससे गठिया और घुटनों के दर्द में राहत मिल सकती है।

 वजन घटाने में सहायक: अगर आप वजन कम करना चाहते हैं, तो अदरक फायदेमंद है। यह मेटाबॉलिज्म तेज करता है, फैट बर्निंग प्रोसेस को सपोर्ट करता है। 60 दिनों में पेट की चर्बी कम होने लगती है।

ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है: अदरक खून के प्रवाह को बेहतर बनाता है, शरीर को अंदर से गर्म रखता है। हाथ-पैर ठंडे रहने की समस्या में फायदा मिलता है।

हार्ट हेल्थ के लिए फायदेमंद: नियमित अदरक सेवन से कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में मदद मिलती है। हार्ट से जुड़ी समस्याओं का खतरा कम होता है। यह  दिल को स्वस्थ रखने में सहायक माना जाता है।

मुंह और गले की समस्याओं में राहत: रोज अदरक चबाने से गले में खराश कम होती है, मुंह के बैक्टीरिया खत्म होते हैं, सांसों की बदबू दूर होती है। 


अदरक चबाने का सही तरीका


सुबह खाली पेट एक छोटा टुकड़ा लें ऊपर से थोड़ा सा शहद या सेंधा नमक लगा सकते हैं। इसे धीरे-धीरे चबाएं।  ज्यादा मात्रा में अदरक न लें। हालांकि ब्लड थिनर दवा लेने वाले और गर्भवती महिलाएं डॉक्टर की सलाह के बाद ही इसका सेवन करें।   अदरक शरीर के लिए किसी नेचुरल टॉनिक से कम नहीं है। यह इम्युनिटी बढ़ाने से लेकर पाचन, जोड़ों के दर्द और वजन कंट्रोल तक में मदद करता है।
 

