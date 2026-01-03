सुबह की ये 8 आसान आदतें, निकाल देंगी नसों का गंदा फैट,कोलेस्ट्रॉल भी कम करने में करेंगी मदद

नारी डेस्क: आजकल खराब लाइफस्टाइल और गलत खानपान की वजह से कोलेस्ट्रॉल की समस्या तेजी से बढ़ रही है। कोलेस्ट्रॉल दो तरह का होता है LDL (खराब कोलेस्ट्रॉल) और HDL (अच्छा कोलेस्ट्रॉल)। दोनों ही शरीर के लिए जरूरी हैं, लेकिन जब LDL ज्यादा बढ़ जाता है तो नसों में चर्बी जमने लगती है। इससे खून का बहाव रुक सकता है और हार्ट अटैक या स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे में जरूरी है कि समय रहते इसे कंट्रोल किया जाए। अच्छी बात यह है कि कुछ सुबह की हेल्दी आदतें अपनाकर आप खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद कर सकते हैं।

ऑलिव ऑयल में खाना बनाएं

ऑलिव ऑयल में मौजूद हेल्दी फैट दिल की सेहत के लिए बहुत फायदेमंद माने जाते हैं। यह शरीर में अच्छे कोलेस्ट्रॉल (HDL) को बढ़ाने में मदद करता है और खराब कोलेस्ट्रॉल (LDL) को कंट्रोल में रखता है। रोजमर्रा की कुकिंग में रिफाइंड या ज्यादा तले-भुने तेल की जगह ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल करने से नसों में चर्बी जमने का खतरा कम होता है। इससे दिल को लंबे समय तक स्वस्थ रखा जा सकता है।

रोज एक मुट्ठी अखरोट खाएं

अखरोट ओमेगा-3 फैटी एसिड से भरपूर होता है, जो दिल और नसों के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है। यह नसों में जमी चर्बी को धीरे-धीरे कम करने में मदद करता है। रोज सुबह या नाश्ते में थोड़ी मात्रा में अखरोट खाने से दिल मजबूत रहता है और खराब कोलेस्ट्रॉल का स्तर घटने लगता है। यह आदत लंबे समय तक हार्ट हेल्थ को बेहतर बनाए रखती है।

घुलनशील फाइबर को डाइट में शामिल करें

फाइबर हमारे पाचन तंत्र को दुरुस्त रखने में अहम भूमिका निभाता है। घुलनशील फाइबर खून में जाने से पहले ही खराब कोलेस्ट्रॉल को अपने साथ बांध लेता है और शरीर से बाहर निकालने में मदद करता है। ओट्स, फल, सब्जियां और दालें फाइबर के अच्छे स्रोत हैं। इन्हें रोज की डाइट में शामिल करने से पेट भी साफ रहता है और दिल भी स्वस्थ रहता है।

बादाम का सेवन करें

बादाम में मौजूद हेल्दी फैट और पोषक तत्व दिल की सेहत को मजबूत बनाते हैं। रोज थोड़ी मात्रा में बादाम खाने से खराब कोलेस्ट्रॉल कम होता है और अच्छे कोलेस्ट्रॉल में बढ़ोतरी होती है। यह आदत नसों को साफ रखने में मदद करती है और हार्ट से जुड़ी बीमारियों के खतरे को भी कम करती है।

सुबह ग्रीन टी पिएं

ग्रीन टी में भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जो शरीर को अंदर से साफ करने का काम करते हैं। यह नसों में चर्बी जमने से रोकने में मदद करती है और कोलेस्ट्रॉल को संतुलित रखने में सहायक होती है। रोज सुबह खाली पेट या नाश्ते के साथ ग्रीन टी पीने से शरीर हल्का महसूस होता है और मेटाबॉलिज्म भी बेहतर होता है।

सुबह टहलने की आदत डालें

सुबह की सैर शरीर और मन दोनों के लिए फायदेमंद होती है। रोजाना टहलने से शरीर एक्टिव रहता है और खून का बहाव बेहतर होता है। इससे अच्छा कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है और दिल से जुड़ी बीमारियों का खतरा कम हो जाता है। सुबह की ताजी हवा में वॉक करने से तनाव भी कम होता है और दिन की शुरुआत अच्छी होती है।

पौष्टिक और हेल्दी नाश्ता करें

दिन की शुरुआत हेल्दी नाश्ते से करना बहुत जरूरी है। ओट्स, फल, सब्जियां और साबुत अनाज से बना नाश्ता शरीर को दिनभर की ऊर्जा देता है। यह पाचन को सुधारता है और खराब कोलेस्ट्रॉल को धीरे-धीरे कम करने में मदद करता है। खाली पेट या जंक फूड से दिन की शुरुआत करने से बचना चाहिए।

एक गिलास संतरे का जूस पिएं

संतरे के जूस में मौजूद विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट नसों की सूजन को कम करने में मदद करते हैं। यह खराब कोलेस्ट्रॉल को घटाने में सहायक हो सकता है। रोज सुबह एक गिलास ताजा संतरे का जूस पीने से शरीर को ताजगी मिलती है और दिल की सेहत भी बेहतर बनी रहती है।

ध्यान दें: अगर कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है या पहले से कोई बीमारी है, तो लाइफस्टाइल बदलाव के साथ डॉक्टर की सलाह जरूर लें।