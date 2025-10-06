घर पर Exercise करते-करते गेहूं पिसाएं, देखिए ये शानदार मशीन

नारी डेस्क : सोशल मीडिया पर इस बार एक ऐसी इनॉवेटिव मशीन वायरल हो रही है, जिससे आप एक्सरसाइज करते-करते गेहूं और अन्य अनाज भी पिस सकते हैं। यानी, एक तरफ आपकी फिटनेस बढ़ेगी और दूसरी तरफ आटा भी तैयार होगा।

ये मशीन कैसे काम करती है?

इस मशीन का नाम है ‘साइकिल आटा चक्की’। इसमें बैठकर साइकिल चलाते हुए आप गेहूं, बाजरा, मक्का, चना, चावल आदि पीस सकते हैं।

20-22 मिनट की साइकिलिंग में लगभग 1 किलो अनाज पिस जाता है।

इस दौरान लगभग 350 कैलोरी भी बर्न होती है।

मशीन में एडजस्टेबल ग्राइंडर है, जिससे आप आटे को मोटा या बारीक कर सकते हैं।

मशीन में लगा पत्थर 10 साल तक चलता है और इसकी मेंटेनेंस लगभग जीरो है, यानी लंबे समय तक कोई झंझट नहीं।

यूजर्स की प्रतिक्रिया

इंस्टाग्राम पर इस मशीन को देखने के बाद यूजर्स ने इसकी जमकर तारीफ की है। कई लोगों ने इसे बेहद इनोवेटिव और फायदेमंद बताया। कुछ यूजर्स ने लिखा, "इसे कहते हैं मेहनत की रोटी," तो कुछ ने कहा, "बीता हुआ जमाना फिर आने वाला है।" वहीं कई लोगों ने इसे जिम में लगाने की भी सलाह दी, क्योंकि इससे फिटनेस और आटा पिसाई दोनों एक साथ हो जाती है।

क्यों है यह मशीन खास?

दो काम एक साथ: फिटनेस और आटा पिसाई।

सुलभ और आसान: घर पर बिना किसी झंझट के इस्तेमाल की जा सकती है।

दीर्घकालिक (long term) : पत्थर 10 साल तक चलता है और मेंटेनेंस की जरूरत नहीं।

कैलोरी बर्न: एक्सरसाइज के दौरान फिटनेस भी बनी रहती है।

अगर आप फिट रहना चाहते हैं और घर पर ताजा आटा भी पिसाना चाहते हैं, तो यह साइकिल आटा चक्की मशीन आपके लिए एकदम सही विकल्प है।