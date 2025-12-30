30 DECTUESDAY2025 10:12:55 AM
धर्मेंद्र  की आखिरी फिल्म देखने पहुंचे बेटे सनी देओल, पापा का पोस्टर देखकर भरी आंखें

  • Updated: 30 Dec, 2025 09:39 AM
नारी डेस्क:  बॉलीवुड स्टार सनी देओल ने सोमवार को अपने दिवंगत पिता और दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र की फिल्म 'इक्कीस' की स्पेशल स्क्रीनिंग में हिस्सा लिया। सनी भावुक दिख रहे थे, फिर भी उन्होंने खुशी-खुशी कैमरों के लिए पोज़ दिया। हालांकि, सभी की निगाहें उन पर थीं, जब वह अपने पिता की तस्वीर वाले पोस्टर के बगल में खड़े हुए। उन्होंने अपने इमोशनल को काबू करते हुए कहा- पापा के साथ खड़ा हो जाता हूं। 

बॉबी देओल भी अपनी पत्नी तान्या, बेटे आर्यमन और चचेरे भाई अभय देओल के साथ स्क्रीनिंग में मौजूद थे। श्रीराम राघवन द्वारा निर्देशित, 'इक्कीस' धर्मेंद्र की आखिरी ऑनस्क्रीन उपस्थिति है, जिनका 24 नवंबर को 89 साल की उम्र में निधन हो गया था। ANI से बात करते हुए, श्रीराम राघवन ने आने वाली वॉर बायोपिक के साथ धर्मेंद्र के जुड़ाव के बारे में बात की, जिसमें अगस्त्य नंदा मुख्य भूमिका में सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल के रूप में हैं।

यह याद करते हुए कि अक्टूबर में फाइनल डबिंग सेशन के दौरान धर्मेंद्र पहले से ही बीमार थे, राघवन ने बताया- "मैं उनसे अक्टूबर में मिला था। उस समय वह ठीक थे, लेकिन बहुत अच्छे नहीं थे। उन्होंने पहला हाफ देखा और दूसरे हाफ का इंतजार किया। मैं चाहता था कि वह पूरी फिल्म देखें। किसी तरह, ऐसा नहीं हो सका। वह यहां अपने किए गए काम का आनंद लेने के लिए नहीं हैं, और लोग इसकी सराहना करते हैं। यह हमें एक पछतावा है।" कुछ यादों में, 'बदलापुर' के निर्देशक ने बताया कि धर्मेंद्र शूट से पहले उर्दू में डायलॉग कैसे लिखते थे। उन्होंने आगे कहा, "वह पुराने ज़माने के थे। वह अपने डायलॉग उर्दू में लिखते थे। और वह मेन एक्टर के डायलॉग भी लिखते थे। वह बहुत अच्छी तरह से तैयार रहते थे।" 

