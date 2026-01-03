04 JANSUNDAY2026 12:22:08 AM
शराबी का हाई वोल्टेज ड्रामा, मंदिर पर चढ़कर मांगा 90 ML शराब, देखें video

  Edited By Monika,
  • Updated: 03 Jan, 2026 06:57 PM
नारी डेस्क : आंध्र प्रदेश के तिरुपति स्थित प्राचीन गोविंदराजस्वामी मंदिर में बीती शुक्रवार की रात एक व्यक्ति ने हाई वोल्टेज ड्रामा किया। वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। स्थानीय लोगों के अनुसार, नशे की हालत में मंदिर में प्रवेश करने वाला व्यक्ति मंदिर के शिखर पर चढ़ गया और हंगामा करने लगा। उसने कहा कि उसे एक क्वार्टर शराब की बोतल चाहिए तभी वह नीचे उतरेगा।

पुलिस की जानकारी

पुलिस ने बताया कि आरोपी तेलंगाना के निजामाबाद जिला निवासी कुट्टाडी तिरुपति (45) हैं। उन्होंने मंदिर के सिक्योरिटी गार्ड को चकमा देकर चुपके से परिसर में प्रवेश किया और गोपुरम पर रखे कलश को चोरी करने की कोशिश की। पुलिस, फायर ब्रिगेड और मंदिर कर्मचारियों को करीब तीन घंटे लगाकर उसे नीचे उतारा। मीडिया से बात करते हुए आरोपी ने कहा, "मुझे केवल 90 ML शराब चाहिए थी।" इसके बाद पुलिस ने उसे तुरंत गाड़ी में बैठाकर थाने ले गई।

गोविंदराजस्वामी मंदिर का महत्व

आंध्र प्रदेश के तिरुपति शहर के केंद्र में स्थित यह मंदिर 12वीं शताब्दी में संत रामानुजाचार्य द्वारा स्थापित किया गया था। यह भगवान विष्णु के भाई श्री गोविंदराज को समर्पित है। मंदिर में विराजमान गोविंदराजस्वामी की प्रतिमा सोती हुई मुद्रा में है, और उनके सिर के नीचे गिनती करने का यंत्र रखा गया है। भक्तों के अनुसार, तिरुपति बालाजी के दर्शन से पहले यहां दर्शन करना अनिवार्य है।

