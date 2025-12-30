31 DECWEDNESDAY2025 3:17:33 AM
प्रियंका गांधी की होने वाली बहू Aviva Baig, स्टाइलिश लुक में बला की खूबसूरत- देखें 7 फोटो

  • Edited By Priya Yadav,
  • Updated: 30 Dec, 2025 02:30 PM
नारी डेस्क:  कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी और उद्योगपति रॉबर्ट वाड्रा के बेटे रेहान वाड्रा ने अपनी गर्लफ्रेंड अवीवा बेग को हाल ही में सगाई के लिए प्रपोज किया, जिसे अवीवा ने खुशी-खुशी स्वीकार कर लिया। दोनों पिछले 7 सालों से रिलेशनशिप में हैं और अब उनके परिवारों ने शादी की सहमति भी दे दी है।

अवीवा बेग दिल्ली की रहने वाली हैं और उनके परिवार का वाड्रा परिवार के साथ काफी करीबी रिश्ता माना जाता है। इंस्टाग्राम बायो के अनुसार, अवीवा पेशे से फोटोग्राफर और प्रोड्यूसर हैं। लुक्स और फैशन के मामले में भी वे किसी बॉलीवुड हीरोइन से कम नहीं हैं।

आइए देखते हैं अवीवा के 7 बेहतरीन स्टाइलिश लुक्स

सिंपल और ट्रेंडी लुक

अवीवा इस फोटो में बेहद सिंपल लुक में नजर आ रही हैं। उन्होंने व्हाइट स्क्वायर नेक टॉप के साथ हाई-वेस्ट इलास्टिक वेस्टबैंड स्कर्ट पहनी है। यह आउटफिट खासकर टीनएजर्स और यंग जेनरेशन में काफी ट्रेंड में है।

Who Is Aviva Baig? Delhi Photographer Engaged to Priyanka Gandhi’s Son Raihan Vadra

Raihan Vadra, 25, son of Congress leader Priyanka Gandhi and businessman Robert Vadra, has got engaged to his longtime partner Aviva Baig.

Baig, a Delhi-based photographer, is the co-founder of… pic.twitter.com/uTaKBwRF8m

— upuknews (@upuknews1) December 30, 2025

स्टाइलिश ड्रेप्ड स्कर्ट

इस फोटो में अवीवा ने व्हाइट टॉप के साथ ड्रेप्ड स्कर्ट स्टाइल बॉटम पहना है। साथ में मेटैलिक हैंडबैग और मिनिमल ज्वेलरी उनके लुक को और खास बना रही है।

स्ट्रैपलेस मैक्सी ड्रेस

अवीवा इस तस्वीर में मैरेन स्ट्रैपलेस बॉडी-हगिंग मैक्सी ड्रेस में बेहद स्टाइलिश नजर आ रही हैं। मिनिमल ज्वेलरी ने उनके लुक को और भी आकर्षक बना दिया है।

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Aviva Baig (@avivabaig)

गोल्डन साड़ी

इस फोटो में उनका एलिगेंट लुक देखने को मिलता है। उन्होंने हल्के गोल्डन कलर की कढ़ाईदार साड़ी पहनी है। स्लीवलेस मैचिंग ब्लाउज ने साड़ी की खूबसूरती को और बढ़ा दिया है।

गोल्डन टॉप और ड्रेप्ड बॉटम

अवीवा ने गोल्डन टोन वाला स्लीवलेस टॉप और ड्रेप्ड बॉटम पहना है। इस आउटफिट में उनका किलर लुक लोगों को बहुत पसंद आ रहा है।

व्हाइट मिनी ड्रेस

इस फोटो में अवीवा का स्टाइलिश अवतार नजर आता है। व्हाइट कलर की मिनी ड्रेस में वे बेहद खूबसूरत और ग्लैमरस लग रही हैं।

ग्रीन प्रिंटेड शॉर्ट ड्रेस

अवीवा ने ग्रीन प्रिंटेड शॉर्ट ड्रेस पहनी है। इस सिंपल और कैजुअल लुक में भी उनका स्टाइल दर्शकों को काफी पसंद आया।

अवीवा बेग के ये लुक दिखाते हैं कि वे फैशन और स्टाइल में किसी बॉलीवुड हीरोइन से कम नहीं हैं। उनके फैंस सोशल मीडिया पर इन तस्वीरों को काफी पसंद कर रहे हैं।  

