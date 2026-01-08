सिर्फ 10 मिनट की एक्सरसाइज से कम करें पेट के कैंसर का खतरा, साथ में खाने में शामिल करें ये 3 चीजें

नारी डेस्क: न्यूकैसल यूनिवर्सिटी की स्टडी में खुलासा हुआ है कि रोजाना सिर्फ 10 मिनट की तेज एक्सरसाइज पेट और कोलन कैंसर के खतरे को कम कर सकती है। यह एक्सरसाइज कैंसर मरीजों के लिए भी फायदेमंद है। वैज्ञानिकों ने बताया कि सही डाइट और शारीरिक एक्टिविटी को मिलाकर इस खतरे को और घटाया जा सकता है।

पेट का कैंसर क्या है?

कोलन या पेट का कैंसर तब होता है जब पेट की कोशिकाएं अनियंत्रित तरीके से बढ़ने लगती हैं और कैंसर में बदल जाती हैं। इसके लक्षणों में मल त्याग की आदतों में बदलाव, मल में खून, पेट में दर्द और बिना वजह वजन कम होना शामिल हैं। सही समय पर सावधानी और एक्टिव लाइफस्टाइल से इससे बचा जा सकता है।

स्टडी में क्या पाया गया?

न्यूकैसल यूनिवर्सिटी की स्टडी में 30 स्वस्थ लेकिन ओवरवेट पुरुषों पर रिसर्च की गई। उन्हें 10–12 मिनट की हाई-इंटेंसिटी साइक्लिंग करवाई गई। एक्सरसाइज से पहले और बाद में उनके ब्लड सैंपल लिए गए। लैब में यह ब्लड कैंसर सेल्स पर डाला गया, तो देखा गया कि कैंसर की बढ़त रुक गई। इसके अलावा डीएनए रिपेयर तेज हुआ और 1364 जीन में बदलाव आया। 13 महत्वपूर्ण प्रोटीन बढ़े, जिनमें इंटरल्यूकिन-6 (IL-6) शामिल है, जो सूजन कम करता है और मेटाबॉलिज्म को बेहतर बनाता है।

एक्सरसाइज कैंसर से कैसे लड़ती है?

तेज एक्सरसाइज के दौरान मसल्स कुछ खास सिग्नल छोड़ती हैं, जो खून के जरिए पूरे शरीर में पहुंचते हैं। ये सिग्नल सूजन को घटाते हैं, ब्लड वेसल्स को मजबूत बनाते हैं और कैंसर सेल्स की ऊर्जा सप्लाई में गड़बड़ी पैदा करते हैं। यही वजह है कि सक्रिय लोग पॉलिप्स और कोलन कैंसर से सुरक्षित रहते हैं।

भारत के लिए यह अध्ययन क्यों खास है?

आईसीएमआर के आंकड़ों के अनुसार भारत में हर साल लगभग 50,000 नए कोलन कैंसर केस सामने आते हैं। इसका मुख्य कारण है कम फाइबर वाला खाना, ज्यादा रेड मीट और जंक फूड, लंबे समय तक बैठकर काम करना और शहरी जीवनशैली में कम एक्टिविटी। इसलिए भारत में इस रिसर्च की जानकारी बेहद महत्वपूर्ण है।

कोलन कैंसर से बचने के उपाय

फिजिकल एक्टिविटी

रोजाना 10 मिनट की तेज एक्सरसाइज पेट के कैंसर के खतरे को कम कर सकती है। आसान रूटीन में शामिल करें: 30 सेकंड बर्पीज, 30 सेकंड स्क्वैट्स, 30 सेकंड जंपिंग जैक्स और 30 सेकंड माउंटेन क्लाइंबर्स। इसे 4 राउंड दोहराएं, हर राउंड के बीच 20 सेकंड का ब्रेक लें। इसके अलावा तेज साइक्लिंग, सीढ़ियां चढ़ना, या बॉलीवुड गानों पर डांस करना भी फायदेमंद है।

डाइट में फाइबर बढ़ाएं

फाइबर युक्त आहार पेट के कैंसर के खतरे को कम करता है। पपीता, अंकुरित अनाज, बाजरे की रोटी और हरी सब्जियां डाइट में शामिल करें। इसके विपरीत कोल्ड ड्रिंक, तले-भुने खाने, ज्यादा मीठा, धूम्रपान और शराब से दूरी बनाना जरूरी है।

कैंसर मरीजों के लिए फायदे

रिसर्च के अनुसार एक्सरसाइज से कैंसर दोबारा होने का खतरा 28% तक कम हो सकता है और सर्वाइवल रेट 37% तक बेहतर हो सकता है। यह कीमोथेरेपी के कुछ फायदे बिना साइड इफेक्ट के प्रदान करती है और शरीर में सूजन को कम करती है। सिर्फ 10 मिनट की तेज एक्सरसाइज और सही डाइट पेट और कोलन कैंसर से बचाव में मदद कर सकती है। यह रिसर्च दिखाती है कि छोटे कदम भी बड़ी सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं।

