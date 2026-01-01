जब लोकल ट्रेन में गिर गए थे गोविंदा, देखते ही चिल्लाने लगी थी मां

नारी डेस्क: बॉलीवुड स्टार गोविंदा ने लेहरेन टीवी को दिए एक पुराने इंटरव्यू में मुंबई की लाइफलाइन, लोकल ट्रेन के साथ अपने पहले अनुभव के बारे में बात की। एक्टर ने अपनी जवानी का एक यादगार किस्सा शेयर किया, शहर में अपने शुरुआती दिनों को याद करते हुए जब उन्होंने संघर्ष किया, एक आम आदमी की तरह यात्रा की, और मुंबई की असली धड़कन को महसूस किया। गोविंदा ने बताया कि कैसे उनकी मां घबरा गईं जब वह चर्चगेट पर एक भीड़ वाली लोकल ट्रेन में चढ़ने की कोशिश करते समय गिर गए, यह एक ऐसा पल था जो उनकी सबसे भावुक वास्तविक जीवन की यादों में से एक बन गया।



एक्टर ने इंटरव्यू लेने वाले से बात करते हुए बताया कि उनकी पहली लोकल ट्रेन की यात्रा किसी रोमांच से कम नहीं थी और यह उनके और उनकी माँ दोनों के लिए जीवन भर का अनुभव बन गई। उन्होंने कहा- "जब मैं लगभग 18 या 19 साल का था, तो मैं बहुत मजबूत और एक्टिव था। मैं फुमैं फुटबॉल खेलता था और एक्सरसाइज करना पसंद करता था। यह पहली बार था जब मैंने चर्चगेट की यात्रा की थी,"। उन्होंने आगे कहा& " मैं पहले अपने भाइयों के साथ गया और बाद में अपनी मां के साथ। लोकल ट्रेन में बहुत भीड़ थी, और उस अफरा-तफरी में, मैं ट्रेन में चढ़ने की कोशिश करते समय गिर गया। मेरी मां ज़ोर से चिल्लाईं, "मेरा बच्चा! मेरा बच्चा!" पूरी भीड़ इधर-उधर देखने लगी, यह सोचकर कि कोई छोटा बच्चा खो गया है। जब मैं पीछे मुड़ा, तो उन्हें एहसास हुआ कि मैं एक लंबा, मजबूत जवान आदमी था छोटा बच्चा नहीं, लेकिन मेरी मां के लिए मैं हमेशा एक छोटा बच्चा था।" एक्टर ने अपने गृहनगर से सपनों के शहर तक की अपनी यात्रा पर प्रकाश डाला।



एक्टर ने कह -"बिहार से मुंबई और फिर जम्मू तक का सफर 21 साल का रहा है। मैंने 21 साल बिहार में बिताए, और उस दौरान, मैं अपने गांव में अपनी माँ के बहुत करीब होने के लिए जाना जाता था। वह मुझे लगभग हर दिन घर से जुड़े काम देती थीं, और मैं बिना किसी झिझक के बहुत आज्ञाकारी होकर उनके आदेशों का पालन करता था। गाँव वाले मज़ाक करते थे कि वह मुझे अपने बेटे के बजाय अपनी बहू की तरह मानती हैं।" उन्होंने आगे कहा- “उस उम्र में, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं एक एक्टर बनूंगा। मैं एक छोटे से शहर में पढ़ाई करता था, और मुझे थोड़ा बहुत डांस करना भी पसंद था। मैं चर्चगेट आया, मुंबई में स्ट्रगल करना शुरू किया, और किस्मत से, 2 से 3 महीनों के अंदर मुझे अपनी पहली फिल्म मिल गई। इस तरह एक एक्टर के तौर पर मेरा सफर शुरू हुआ। जब मैं हीरो बना तो मैं सच में बहुत खुश था—और आज भी, मैं उस शुरुआत को अपनी ज़िंदगी के सबसे खूबसूरत पलों में से एक मानता हूं।”