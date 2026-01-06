06 JANTUESDAY2026 7:10:59 PM
तेज भूकंप के झटकों से हिली इस देश की धरती, VIDEO में देखे भूकंप का भयानक मंजर

  • Edited By Monika,
  • Updated: 06 Jan, 2026 05:33 PM
तेज भूकंप के झटकों से हिली इस देश की धरती, VIDEO में देखे भूकंप का भयानक मंजर

नारी डेस्क : जापान के पश्चिमी हिस्से में मंगलवार सुबह आए तेज भूकंप ने भारी तबाही मचाई। जापान मौसम विज्ञान एजेंसी (JMA) के अनुसार, शिमाने प्रांत में सुबह 10:18 बजे (स्थानीय समय) आए इस भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 6.4 मापी गई। भूकंप का केंद्र जमीन से करीब 10 किलोमीटर की गहराई में था। भूकंप के झटके इतने तेज थे कि इमारतें बुरी तरह हिलने लगीं, लोग डर के मारे घरों से बाहर निकल आए। शिमाने और पड़ोसी तोत्तोरी प्रांत में इसका सबसे ज्यादा असर देखने को मिला, जहां जापान के सात-स्तरीय भूकंप पैमाने पर इसकी तीव्रता ऊपरी स्तर 5 तक दर्ज की गई।

आफ्टरशॉक्स से और बढ़ी दहशत

मुख्य झटके के बाद इलाके में दो शक्तिशाली आफ्टरशॉक्स भी महसूस किए गए।
पहला आफ्टरशॉक: 10:28 बजे, तीव्रता 5.1
दूसरा आफ्टरशॉक: 10:37 बजे, तीव्रता 5.4
लगातार झटकों के कारण लोगों में भय का माहौल बना रहा और कई जगहों पर अफरा-तफरी मच गई।

घरों की छतें गिरीं, सड़कें फटीं, कई लोग घायल

मात्सुए शहर (शिमाने प्रांत) में गिरने और अन्य दुर्घटनाओं के चलते कम से कम चार लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। स्थानीय प्रशासन के अनुसार, कई घरों की छतों को नुकसान पहुंचा है। वहीं, पड़ोसी तोत्तोरी प्रांत के साकाइमिनातो शहर में सड़कों में दरारें पड़ने की खबरें सामने आई हैं। भूकंप के केंद्र के दक्षिण में स्थित हिरोशिमा प्रांत के फुकुयामा शहर में भी दो लोग घायल हुए हैं।

ऊंची इमारतों के लिए ज्यादा खतरा

JMA ने बताया कि पश्चिमी तोत्तोरी क्षेत्र में लॉन्ग-पीरियड ग्राउंड मोशन अधिकतम स्तर 4 तक दर्ज किया गया। इस तरह की धीमी लेकिन लंबे समय तक चलने वाली भूकंपीय तरंगें ऊंची इमारतों को ज्यादा हिलाती हैं, जिससे ऊपरी मंजिलों पर रहने वाले लोगों को अधिक खतरा रहता है। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने, क्षतिग्रस्त इमारतों से दूर रहने और आफ्टरशॉक्स की आशंका को देखते हुए सुरक्षा निर्देशों का पालन करने की अपील की है। राहत और बचाव दल अलर्ट पर हैं और हालात पर लगातार नजर रखी जा रही है।

