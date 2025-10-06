06 OCTMONDAY2025 4:02:01 PM
भूलकर भी 35 की उम्र के बाद चेहरे पर न लगाएं ये चीजें, वरना छिन सकती है आपकी खूबसूरती

  • Edited By Monika,
  • Updated: 06 Oct, 2025 11:44 AM
नारी डेस्क : बढ़ती उम्र में चेहरे की खूबसूरती बनाए रखना हर किसी की चाहत होती है। अक्सर हम नई-नई चीजों का इस्तेमाल करते हैं ताकि हमारी त्वचा जवान, ग्लोइंग और स्मूद बनी रहे। लेकिन कुछ चीजें हैं, जिनका 35 की उम्र के बाद इस्तेमाल करना आपकी स्किन के लिए हानिकारक हो सकता है। आइए जानते हैं उन चीजों के बारे में, जिनसे बचकर आपको अपनी खूबसूरती को लंबे समय तक बरकरार रखना चाहिए।

चेहरे पर बेकिंग सोडा का इस्तेमाल न करें

बेकिंग सोडा को अक्सर चेहरे के लिए घरेलू उपायों में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन 35 की उम्र के बाद इसका इस्तेमाल नुकसानदेह हो सकता है। यह त्वचा को अत्यधिक ड्राई कर देता है और स्किन की प्राकृतिक नमी को खत्म कर देता है, जिससे डेड स्किन, खुरदरापन और झुर्रियों का खतरा बढ़ जाता है। इसके अलावा, फेस मास्क या पैक में बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करने से स्किन प्रॉब्लम्स और गंभीर हो सकते हैं।

टिप्स: स्किन को साफ करने के लिए हल्के फेस वॉश और मॉइश्चराइजर का इस्तेमाल करें।

चेहरे पर फिटकरी का इस्तेमाल न करें

फिटकरी का इस्तेमाल त्वचा की सफाई के लिए कुछ हद तक फायदेमंद हो सकता है, लेकिन 35 की उम्र के बाद इसे इस्तेमाल करना नुकसानदेह हो सकता है। यह त्वचा के पोर्स को बंद कर सकता है, जिससे ब्लैकहेड्स, व्हाइटहेड्स और अन्य स्किन प्रॉब्लम्स का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए बढ़ती उम्र में फिटकरी का इस्तेमाल चेहरे पर करने से बचना चाहिए।

टिप्स: अगर त्वचा में ऑयल कंट्रोल की जरूरत है, तो प्राकृतिक फेस मास्क या नींबू का हल्का इस्तेमाल करें।

साबुन का इस्तेमाल न करें

साबुन का इस्तेमाल चेहरे की स्किन के लिए बहुत हानिकारक हो सकता है, खासकर 35 की उम्र के बाद। यह त्वचा की नेचुरल ऑयल को निकाल देता है, जिससे त्वचा खुरदरी और ड्राई हो जाती है। इसके अलावा, साबुन के लगातार इस्तेमाल से झुर्रियों और ड्राईनेस की समस्या भी बढ़ सकती है। इसलिए इस उम्र के बाद चेहरे पर साबुन का इस्तेमाल पूरी तरह से नहीं करना चाहिए।

टिप्स: हल्के और त्वचा के अनुकूल फेस क्लींजर का इस्तेमाल करें।

एंटी एजिंग फेस मास्क का इस्तेमाल न करें

एंटी एजिंग फेस मास्क का उद्देश्य झुर्रियों और रिंकल्स को कम करना होता है, लेकिन 35 की उम्र के बाद इसका इस्तेमाल सावधानी के बिना नुकसानदेह हो सकता है। कई बार यह मास्क झुर्रियों को और बढ़ा सकता है और संवेदनशील त्वचा पर इसका असर उल्टा पड़ सकता है। इसलिए बढ़ती उम्र में एंटी एजिंग फेस मास्क का इस्तेमाल करने से बचना ही बेहतर है।

टिप्स: प्राकृतिक और हल्के मॉइश्चराइजिंग मास्क का इस्तेमाल करें।

बढ़ती उम्र में स्किन का ख्याल रखना आसान है, बस कुछ सरल आदतें अपनानी चाहिए। रोजाना चेहरे को हल्के फेस वॉश से धोएं और मॉइश्चराइजर व सनस्क्रीन का नियमित इस्तेमाल करें। इसके अलावा, ज्यादा ड्राई और हानिकारक प्रोडक्ट्स से बचें, पर्याप्त पानी पिएं और हेल्दी डायट अपनाएं। ये छोटे-छोटे उपाय आपकी त्वचा को जवान, ग्लोइंग और स्वस्थ बनाए रखने में बहुत मददगार साबित होंगे।

35 की उम्र के बाद सही प्रोडक्ट्स का चुनाव करना बेहद जरूरी है। गलत प्रोडक्ट्स चेहरे की नमी और निखार को छीन सकते हैं। इसलिए प्राकृतिक और हल्की स्किनकेयर रूटीन अपनाएं, ताकि उम्र बढ़ने के बावजूद आपकी त्वचा जवान, ग्लोइंग और खूबसूरत बनी रहे।

