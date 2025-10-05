05 OCTSUNDAY2025 11:04:58 PM
पति के प्राइवेट पार्ट को पत्नी ने दांतों से काटा, वजह जानकर आप हो जाएंगे हैरान...

  • Edited By Monika,
  • Updated: 05 Oct, 2025 07:22 PM
नारी डेस्क : छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जिसमें एक पत्नी ने शराब के नशे में अपने पति पर हमला कर दिया। महिला ने गुस्से में अपने पति के प्राइवेट पार्ट को काट डाला, जिसके बाद उसे गंभीर चोटें आईं और 7 से 8 टांके लगाने पड़े। आइये जानते हैं पूरा मामला।

घटना की जानकारी

लैलूंगा थाना क्षेत्र में बनेकेला गांव का रहने वाला पीड़ित राजमिस्त्री के काम से जुड़ा है। वह अपनी पत्नी और तीन बच्चों के साथ रहता है। शुक्रवार को घरेलू विवाद के दौरान पत्नी और उसकी ननंद के बीच कहासुनी हुई। विवाद शांत कराने आए पति के साथ उसकी पत्नी ने मारपीट शुरू कर दी। गुस्से और शराब के असर में महिला ने पति के प्राइवेट पार्ट पर काटने की वारदात को अंजाम दिया। दर्द से कराहते पति को तुरंत लैलूंगा अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसके प्राइवेट पार्ट पर 7 से 8 टांके लगाए।

पुलिस की कार्रवाई

घटना के बाद पीड़ित पति थाने पहुंचा और अपनी पत्नी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने शिकायत के आधार पर आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया है और उससे पूछताछ जारी है। थाना प्रभारी रोहित बंजारे ने बताया कि जो तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

विशेषज्ञ राय

विशेषज्ञों के अनुसार, घरेलू विवाद और नशे की स्थिति में अचानक हिंसा की घटनाएं बढ़ जाती हैं। ऐसे मामलों में परिवारिक परामर्श और मानसिक स्वास्थ्य सहायता बेहद जरूरी होती है। साथ ही, घरेलू हिंसा से बचाव के लिए समय रहते उचित कदम उठाना परिवार और समाज दोनों के लिए महत्वपूर्ण है।

