खाली पेट भूलकर भी न खाएं ये फूड्स, वरना बिगड़ जाएगी पेट की सेहत!

नारी डेस्क : पेट की सेहत हमारे पूरे शरीर की सेहत से जुड़ी होती है। सुबह उठकर क्या खाते हैं, इसका सीधा असर दिनभर की एनर्जी और पाचन पर पड़ता है। कुछ लोग दिन की शुरुआत कॉफी, दही या खट्टे फलों से करते हैं, लेकिन ऐसा करना आपकी पेट की सेहत बिगाड़ सकता है। आइए जानते हैं कौन-से फूड्स खाली पेट खाने से बचना चाहिए।

कॉफी (Coffee)

खाली पेट कॉफी पीना सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है, क्योंकि इससे पेट में एसिड का स्तर तेजी से बढ़ जाता है। इसका असर पाचन तंत्र पर पड़ता है और एसिडिटी, पेट में जलन, उल्टी या मिचली जैसी समस्याएं हो सकती हैं। बेहतर होगा कि कॉफी पीने से पहले कुछ हल्का खा लिया जाए। जैसे उबला हुआ अंडा, नट्स या कोई प्रोटीन युक्त स्नैक। इससे पेट को सुरक्षा मिलती है और एसिड बनने की संभावना कम हो जाती है।

खट्टे फल और जूस

संतरा, अमरूद और ग्रेपफ्रूट जैसे खट्टे फलों में साइट्रिक एसिड की मात्रा अधिक होती है, जो खाली पेट सेवन करने पर पेट में एसिड का स्तर बढ़ा सकती है। इससे जलन, गैस्ट्राइटिस या अल्सर जैसी समस्याओं का खतरा हो सकता है। इसलिए इन्हें कभी भी खाली पेट न खाएं। बेहतर होगा कि इन फलों को कार्बोहाइड्रेट वाले फूड्स जैसे दलिया, ओट्स या ब्रेड के साथ खाया जाए, ताकि पेट की सेहत बनी रहे और पाचन पर नकारात्मक असर न पड़े।

दही या योगर्ट

दही में मौजूद प्रोबायोटिक बैक्टीरिया पेट के लिए फायदेमंद होते हैं, लेकिन खाली पेट इन्हें खाने से यह बैक्टीरिया पेट के तेज एसिड से नष्ट हो जाते हैं। इससे दही के फायदे कम हो जाते हैं और उल्टा एसिडिटी या अपच की समस्या हो सकती है। इसलिए दही को सुबह खाली पेट खाने के बजाय भोजन के बाद या दिन के किसी अन्य समय पर लेना बेहतर होता है, ताकि यह शरीर को पूर्ण लाभ दे सके।

कार्बोनेटेड ड्रिंक्स (Carbonated drinks)

खाली पेट सोडा या कोल्ड ड्रिंक पीना पेट के लिए बेहद नुकसानदायक हो सकता है। इनमें मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड गैस पेट में ब्लोटिंग, गैस और असहजता बढ़ा देती है। इसके अलावा इन ड्रिंक्स में मौजूद शुगर खाली पेट ब्लड शुगर लेवल को अचानक बढ़ा देती है, जिससे थकान और चक्कर जैसी समस्या हो सकती है। इसलिए सुबह-सुबह इनकी जगह सादा पानी या नारियल पानी पीना सबसे बेहतर विकल्प है, जो शरीर को हाइड्रेट और एनर्जेटिक रखता है।

मीठे, मसालेदार और तले हुए फूड्स

खाली पेट मीठा, मसालेदार या तला हुआ खाना पाचन तंत्र पर बुरा असर डालता है। ऐसे फूड्स पेट की झिल्ली को नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे जलन, गैस और डायरिया जैसी समस्याएं हो सकती हैं। ये पेट के इलेक्ट्रोलाइट्स (Electrolytes) का संतुलन भी बिगाड़ देते हैं, जिससे थकान और कमजोरी महसूस होती है। इसलिए सुबह-सुबह भारी या तला-भुना भोजन करने से बचें। नाश्ते में हल्का, पौष्टिक और फाइबर से भरपूर विकल्प चुनें, जैसे ओट्स, दलिया या ताजे फल, जो दिनभर एनर्जी बनाए रखें।

सुबह का समय शरीर के लिए बेहद संवेदनशील होता है, इसलिए इस वक्त क्या खाया जाए, इसका खास ध्यान रखना जरूरी है। खाली पेट कैफीन, खट्टे फल, दही या मसालेदार भोजन से बचें, क्योंकि ये पेट की एसिडिटी और पाचन संबंधी दिक्कतें बढ़ा सकते हैं। दिन की शुरुआत गुनगुने पानी से करें और इसके बाद हल्का, संतुलित नाश्ता लें। जैसे ओट्स, फल या दलिया। ऐसा करने से आपका पाचन दुरुस्त रहेगा और पेट दिनभर खुश और हल्का महसूस करेगा।