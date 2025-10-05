सलमान खान ही नहीं, इन TV होस्ट की 1 Episodes की है करोड़ों रुपये फीस!

नारी डेस्क : क्या आप जानते हैं कि टीवी के कुछ सबसे लोकप्रिय होस्ट हर एपिसोड के लिए करोड़ों रुपये तक की फीस लेते हैं? जहां ‘बिग बॉस’ के होस्ट सलमान खान एक वीकेंड के दो एपिसोड के लिए मोटी रकम चार्ज करते हैं, वहीं अमिताभ बच्चन, आदित्य नारायण और भारती सिंह जैसे सितारे भी पीछे नहीं हैं।

सलमान खान की 15 करोड़ रुपये फीस

‘बिग बॉस’ टीवी का सबसे पॉपुलर और चर्चित रियलिटी शो है, जिसकी जान हैं इसके होस्ट सलमान खान। रिपोर्ट्स के अनुसार, सलमान खान को ‘वीकेंड का वार’ के हर एपिसोड के लिए लगभग 15 करोड़ रुपये तक की फीस दी जाती है। यानि सिर्फ दो दिन की शूटिंग में ही सलमान खान करोड़ों रुपये कमा लेते हैं, जिससे वे टीवी के सबसे महंगे होस्ट्स में शुमार हो चुके हैं।

आदित्य नारायण की 78 लाख की कमाई

सिंगर और पॉपुलर होस्ट आदित्य नारायण ने खुद खुलासा किया कि उन्हें ‘सा रे गा मा पा’ के एक पूरे सीजन की होस्टिंग के लिए लगभग 78 लाख रुपये मिले थे। फिलहाल वे ‘राइज एंड फॉल’ शो को होस्ट कर रहे हैं, जहां उनका एनर्जेटिक और ह्यूमर से भरा अंदाज़ दर्शकों को बेहद पसंद आ रहा है।

अशनीर ग्रोवर की मोटी फीस

शार्क टैंक इंडिया’ में अपने बेबाक और आत्मविश्वासी अंदाज़ से पहचान बनाने वाले अशनीर ग्रोवर अब ‘राइज एंड फॉल’ शो के होस्ट के रूप में नजर आ रहे हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार, अशनीर इस शो के लिए प्रति एपिसोड लगभग 7 से 10 लाख रुपये तक चार्ज करते हैं, जिससे उनकी लोकप्रियता और मार्केट वैल्यू दोनों का अंदाज़ा लगाया जा सकता है।

कृष्णा अभिषेक की कमाई

मशहूर कॉमेडियन कृष्णा अभिषेक ने अपने हाजिरजवाबी और हास्य से दर्शकों का दिल जीता है। उन्हें ‘लाफ्टर शेफ्स 2’ और ‘द ग्रेट इंडियन कपिल शो’ जैसे लोकप्रिय प्रोजेक्ट्स से खास पहचान मिली है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, कृष्णा प्रति एपिसोड लगभग 7 से 10 लाख रुपये तक की मोटी फीस लेते हैं।

भारती सिंह की सैलरी

कॉमेडी क्वीन भारती सिंह न केवल स्टेज पर बल्कि टीवी शोज़ में भी हिट हैं।‘लाफ्टर शेफ्स 2’ जैसे शो में उन्हें लगभग 7 लाख रुपये प्रति एपिसोड मिलते हैं। वो अपने यूट्यूब चैनल और पॉडकास्ट से भी अच्छी कमाई करती हैं।

रणविजय सिंह की फीस

रोडीज’ से अपने करियर की शुरुआत करने वाले रणविजय सिंह ने अब ‘छोरिया चली गांव’ जैसे शो तक का सफल सफर तय किया है। टीवी की दुनिया में उनकी पहचान मजबूत हो चुकी है, और रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्हें प्रति एपिसोड लगभग 4 से 5 लाख रुपये की फीस दी जाती है।

अमिताभ बच्चन की ‘केबीसी’ फीस

महानायक अमिताभ बच्चन टीवी के सबसे प्रतिष्ठित शो ‘कौन बनेगा करोड़पति’ को होस्ट करते हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार, बिग बी को प्रति एपिसोड 3 से 5 करोड़ रुपये तक की फीस मिलती है। उनकी उपस्थिति ही इस शो को खास बनाती है।

टीवी इंडस्ट्री में होस्टिंग अब केवल एक साइड रोल नहीं, बल्कि मल्टी-करोड़ का बिजनेस बन चुका है। हर होस्ट अपनी लोकप्रियता, फैन बेस और शो की टीआरपी के अनुसार मोटी रकम चार्ज करता है।

