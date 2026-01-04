04 JANSUNDAY2026 6:11:40 PM
Nari

TV के पॉपुलर कपल माही-विज और जय ने तलाक पर लगाई मुहर, शादी के 15 साल बाद अलग की राहें

  • Edited By Priya Yadav,
  • Updated: 04 Jan, 2026 01:33 PM
TV के पॉपुलर कपल माही-विज और जय ने तलाक पर लगाई मुहर, शादी के 15 साल बाद अलग की राहें

नारी डेस्क: टीवी के पॉपुलर कपल माही विज और जय भानुशाली ने आखिरकार शादी के 15 साल बाद अपने अलग होने की आधिकारिक पुष्टि कर दी है। इस खबर को दोनों ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए खुद साझा किया और बताया कि अब वे हमेशा के लिए अपनी-अपनी राहें अलग कर रहे हैं।

तलाक की चर्चा और आधिकारिक पुष्टि

पिछले कुछ सालों से माही विज और जय भानुशाली की शादीशुदा जिंदगी लगातार सुर्खियों में रही है। बीते साल कई खबरें आई थीं कि दोनों ने तलाक ले लिया है, लेकिन माही विज ने उन खबरों को तब झूठा बताया था। अब खुद कपल ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट शेयर कर यह स्पष्ट किया कि वे अलग हो रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद वे एक-दूसरे का दोस्त और साथ देने वाले बने रहेंगे।

सोशल मीडिया पोस्ट में क्या लिखा?

माही और जय ने इंस्टाग्राम पर लंबी पोस्ट में लिखा

"आज हम जिंदगी के सफर में अपनी-अपनी राहें अलग कर रहे हैं। हालांकि आगे भी हमें एक-दूसरे का साथ रहेगा। शांति, ग्रोथ, उदारता और इंसानियत हमेशा हमारा मार्गदर्शन करती रही है। हमारे बच्चों तारा, खुशी और राजवीर के लिए हम वादा करते हैं कि हम हमेशा बेस्ट पेरेंट्स और बेस्ट फ्रेंड्स बने रहेंगे। हमारी कहानी में कोई विलेन नहीं है और इस फैसले में कोई नकारात्मकता नहीं है।"

कपल ने आगे लिखा कि भले ही वे अलग-अलग राहों पर जाएंगे, लेकिन एक-दूसरे का सम्मान और दोस्ती हमेशा बनी रहेगी। उन्होंने अपने फैंस और दर्शकों से भी उम्मीद जताई कि वे इस निर्णय को समझें और दोनों के लिए सम्मान, प्यार और उदारता बनाए रखें।

PunjabKesari

बच्चों और परिवार के लिए जिम्मेदारी

माही विज और जय भानुशाली ने यह भी कहा कि उनके बच्चों के लिए उनका प्यार और जिम्मेदारी हमेशा समान रहेगी। दोनों ने साफ किया कि तलाक के बावजूद वे अपने बच्चों के पालन-पोषण में पूरी तरह जुड़े रहेंगे और उनके लिए हमेशा मौजूद रहेंगे।   

 

Related News

Nari Special

Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय

Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय
X

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news!

We respect your privacy information is safe and will never be shared.

X

Browser Notification

हमें खेद हैं कि आप opt-out कर चुके हैं।

लेकिन, अगर आपने गलती से "Block" सिलेक्ट किया था या फिर भविष्य में आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो नीचे दिए निर्देशों का पालन करें ।

  • यहां जाएं Chrome > Setting > Content Settings
  • यहां क्लिक करें Content Settings > Notifications > Manage Exceptions
  • "https://nari.PunjabKesari.in:443" के लिए Allow चुनें।
  • अपने ब्राउज़र की Cookies को clear करें |
  • पेज को रिफ्रेश (Refresh) करें।
Got it