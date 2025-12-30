30 DECTUESDAY2025 10:11:55 AM
Nari

26 साल की टीवी एक्ट्रेस ने की आत्महत्या, सुसाइड नोट में मम्मी-पापा पर लगाए आरोप

  • Edited By vasudha,
  • Updated: 30 Dec, 2025 08:57 AM
नारी डेस्क: नए साल से पहले दिल दुखा देने वाली खबर सामने आई है। सोमवार को अपने पेइंग गेस्ट घर में एक 26 साल की कन्नड़ टेलीविजन एक्ट्रेस ने कथित तौर पर सुसाइड कर लिया। मृतक की पहचान नंदिनी सी एम के रूप में हुई है। उसके पास से एक सुसाइड नोट भी मिला है।

मौके से मिले एक डेथ नोट का हवाला देते हुए, एक सीनियर पुलिस अधिकारी ने कहा कि एक्ट्रेस ने बताया कि वह डिप्रेशन और पर्सनल दिक्कतों से जूझ रही थी। नोट में, उसने कथित तौर पर कहा था कि वह शादी या सरकारी नौकरी नहीं करना चाहती थी और अपना एक्टिंग करियर जारी रखना चाहती थी, जबकि उसका परिवार चाहता था कि वह "सेटल हो जाए"।

अधिकारी ने कहा कि सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने उसे खिड़की की ग्रिल से बंधे घूंघट के कपड़े से लटका हुआ पाया। पुलिस ने आगे कहा कि अप्राकृतिक मौत का मामला दर्ज कर लिया गया है, और अभी तक किसी गड़बड़ी का शक नहीं है। आगे की जांच चल रही है।

