सलमान खान के घर जल्द बजेगी शहनाई, भांजे अयान अग्निहोत्री ने की सगाई

नारी डेस्क: बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान के घर जल्द ही खुशियों का माहौल होने वाला है। उनकी बहन अलवीरा अग्निहोत्री के बेटे अयान अग्निहोत्री ने अपनी गर्लफ्रेंड टीना रिजवानी से सगाई कर ली है। सगाई की तस्वीरें जैसे ही सोशल मीडिया पर सामने आईं, वे तेजी से वायरल हो गईं। अयान ने इंस्टाग्राम पर अपनी सगाई की कुछ खास तस्वीरें शेयर की हैं, जिनमें वह अपनी होने वाली पत्नी टीना के साथ बेहद खुश नजर आ रहे हैं। तस्वीरों में दोनों एक-दूसरे के साथ रोमांटिक पल बिताते दिख रहे हैं। यह सगाई पूल साइड हुई, जहां गुलाब की पंखुड़ियों से सजा माहौल और बैकग्राउंड में आतिशबाजी दिखाई दी।

कौन हैं टीना रिजवानी?

टीना रिजवानी लाइमलाइट से दूर रहने वाली लड़की हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, वह एक कॉरपोरेट कंपनी में 9 से 5 की नौकरी करती हैं और बॉलीवुड की चकाचौंध से दूर रहती हैं। हालांकि सगाई की तस्वीरें सामने आने के बाद वह चर्चा में आ गई हैं।

सिंपल लुक में भी छाईं टीना

सगाई के मौके पर टीना ने बेहद सादा लेकिन स्टाइलिश लुक चुना। उन्होंने ब्लैक कलर का स्ट्रैपी स्लीव्स वाला क्रॉप टॉप पहना, जिसे उन्होंने ब्लैक वेलवेट ट्राउजर के साथ पेयर किया। इसके ऊपर उन्होंने ओवरसाइज्ड व्हाइट डेनिम जैकेट कैरी की, जिससे उनका लुक और भी कूल लग रहा था। टीना ने अपने लुक को ज्यादा एक्सेसरीज से भरा नहीं। उन्होंने स्टड ईयररिंग्स पहने, खुले बाल रखे और रेड लिपस्टिक लगाई। वहीं, वह अपनी डायमंड सगाई की अंगूठी भी फ्लॉन्ट करती नजर आईं।

अयान ने भी रखा सादा अंदाज

अयान अग्निहोत्री ने भी अपने लुक को बेहद सिंपल रखा। वह ग्रे रंग की स्वेटशर्ट और ब्लैक डेनिम में नजर आए, जिसे उन्होंने व्हाइट शूज के साथ स्टाइल किया। दोनों की सादगी और केमिस्ट्री फैंस को खूब पसंद आ रही है।

पुरानी तस्वीरों में भी दिखी बॉन्डिंग

अयान ने टीना के साथ एक पुरानी तस्वीर भी शेयर की है, जिसमें दोनों कैजुअल कपड़ों में एक-दूसरे की बाहों में नजर आ रहे हैं। इस फोटो से साफ पता चलता है कि दोनों लंबे समय से एक-दूसरे को डेट कर रहे थे। कुल मिलाकर, सलमान खान के परिवार में इस नई खुशखबरी ने फैंस को भी एक्साइटेड कर दिया है और लोग अयान और टीना को ढेरों शुभकामनाएं दे रहे हैं।