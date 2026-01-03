04 JANSUNDAY2026 12:22:16 AM
नए साल की खुशियां मातम में बदलीं, नशे में धुत Actor ने  60 वर्षीय बुजुर्ग की ली जान

  • Edited By Monika,
  • Updated: 03 Jan, 2026 03:48 PM
नए साल की खुशियां मातम में बदलीं, नशे में धुत Actor ने  60 वर्षीय बुजुर्ग की ली जान

नारी डेस्क : नए साल की शुरुआत जहां खुशियों और जश्न के साथ होनी चाहिए थी, वहीं एक दर्दनाक हादसे ने सबको झकझोर कर रख दिया। मलयालम टीवी इंडस्ट्री के मशहूर एक्टर सिद्धार्थ प्रभु की लापरवाही एक गरीब बुजुर्ग की जान ले गई। टीवी शो ‘थट्टीम मुट्टीम’ से घर-घर में पहचान बनाने वाले एक्टर की कार से हुए एक्सीडेंट में घायल 60 वर्षीय थंगराज की गुरुवार, 1 जनवरी को इलाज के दौरान मौत हो गई। इस खबर के सामने आते ही लोगों में गुस्सा और आक्रोश फैल गया।

क्रिसमस की शाम हुआ था हादसा

यह हादसा 24 दिसंबर (क्रिसमस की शाम) को MC रोड पर नट्टकम कॉलेज जंक्शन के पास हुआ था। तमिलनाडु निवासी थंगराज सड़क किनारे लॉटरी टिकट बेचकर अपना जीवन यापन करते थे। सिद्धार्थ प्रभु की तेज रफ्तार कार अचानक अनियंत्रित हुई और सड़क किनारे खड़े थंगराज को कुचलते हुए आगे निकल गई। हादसे के तुरंत बाद स्थानीय लोगों की मदद से थंगराज को एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां वह कई दिनों तक जिंदगी और मौत की जंग लड़ते रहे। आखिरकार 1 जनवरी को उन्होंने दम तोड़ दिया।

नशे में थे एक्टर, पुलिस से भी हुई झड़प

हादसे के वक्त कार खुद सिद्धार्थ प्रभु चला रहे थे। पुलिस द्वारा किए गए ब्रेथलाइजर टेस्ट में यह साफ हो गया कि एक्टर शराब के नशे में थे। रिपोर्ट के मुताबिक, उनके खून में अल्कोहल की मात्रा कानूनी सीमा से कहीं ज्यादा पाई गई। इस बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें सिद्धार्थ प्रभु नशे की हालत में मौके पर मौजूद लोगों और पुलिस अधिकारियों से बदतमीजी और बहस करते नजर आ रहे हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि वह चिल्लाते हुए पुलिस से उलझ रहे हैं, जिसके बाद पुलिस को उन्हें जबरन गाड़ी में बैठाकर थाने ले जाना पड़ा।

अब दर्ज होगा गैर-इरादतन हत्या का मामला

थंगराज की मौत से पहले सिद्धार्थ प्रभु पर केवल लापरवाही से वाहन चलाने का मामला दर्ज था, लेकिन अब उनकी मुश्किलें और बढ़ गई हैं। पुलिस ने बताया कि अब एक्टर के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 106 के तहत मामला दर्ज किया जाएगा, जो लापरवाही से किसी की मौत होने से संबंधित है। पुलिस ने हादसे में इस्तेमाल की गई कार को भी जब्त कर लिया है और मामले की गहन जांच की जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि जांच में किसी भी तरह की ढील नहीं दी जाएगी और सभी सबूतों को बारीकी से जुटाया जा रहा है।

राज्य में गुस्सा, परिवार को इंसाफ की मांग

इस घटना के बाद सोशल मीडिया और आम जनता में एक्टर के खिलाफ भारी नाराजगी देखने को मिल रही है। लोग नशे में गाड़ी चलाने जैसी लापरवाही की कड़ी निंदा कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर, थंगराज का परिवार गहरे सदमे में है और दोषी को सख्त सजा देने की मांग कर रहा है।
 

