29 DECMONDAY2025 1:16:28 PM
Nari

पनवेल फार्महाउस में सलमान खान का ग्रैंड बर्थडे सेलिब्रेशन, रजत शर्मा समेत कई दिग्गज हस्तियां रहीं मौजूद

  • Edited By Priya Yadav,
  • Updated: 29 Dec, 2025 10:55 AM
पनवेल फार्महाउस में सलमान खान का ग्रैंड बर्थडे सेलिब्रेशन, रजत शर्मा समेत कई दिग्गज हस्तियां रहीं मौजूद

नारी डेस्क: बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान ने अपने जीवन के 60 साल पूरे कर लिए हैं। इस खास मौके पर देर रात नवी मुंबई के पनवेल स्थित फार्महाउस में एक भव्य जन्मदिन पार्टी का आयोजन किया गया। सलमान के जन्मदिन की इस ग्रैंड सेलिब्रेशन में बॉलीवुड, राजनीति और खेल जगत की कई जानी-मानी हस्तियां शामिल हुईं।

रजत शर्मा और रितु धवन ने दी बधाई

सलमान खान के जन्मदिन पर इंडिया टीवी के चेयरमैन और एडिटर-इन-चीफ रजत शर्मा और मैनेजिंग डायरेक्टर रितु धवन भी पनवेल फार्महाउस पहुंचे। दोनों ने सलमान खान को उनके 60वें जन्मदिन की शुभकामनाएं दीं और इस खास जश्न में शामिल हुए।

परिवार के साथ मनाया खास दिन

सलमान खान का पूरा परिवार भी उनके जन्मदिन को खास बनाने के लिए फार्महाउस पर मौजूद रहा। उनके पिता और मशहूर लेखक सलीम खान अपनी पत्नी सलमा खान के साथ पहुंचे। वहीं बहन अर्पिता खान अपने बच्चों के साथ खुद गाड़ी चलाकर फार्महाउस पहुंचीं और भाई के जन्मदिन का जश्न मनाया।

अरबाज खान पत्नी और बेटी के साथ पहुंचे

सलमान के छोटे भाई अरबाज खान भी अपनी पत्नी शूरा खान और नवजात बेटी सिपारा के साथ फार्महाउस पहुंचे। इसके अलावा बहन अलवीरा खान अग्निहोत्री भी भाई का जन्मदिन मनाने पहुंचीं।

भतीजे-भांजों की भी रही मौजूदगी

इस खास मौके पर अरबाज के बेटे अरहान खान और सोहेल खान के बेटे निर्वान भी नजर आए। दोनों अपने दोस्तों के साथ एक ही गाड़ी में फार्महाउस पहुंचे और पार्टी का हिस्सा बने।

बॉलीवुड, राजनीति और खेल जगत की दिग्गज हस्तियां शामिल

सलमान खान के बर्थडे सेलिब्रेशन में कई नामचीन हस्तियों ने शिरकत की। पार्टी में संजय दत्त, प्रफुल्ल पटेल, संगीता बिजलानी, अनूप सोनी, जैकी भगनानी, रकुल प्रीत सिंह, प्रज्ञा जायसवाल, मनीष मल्होत्रा, करिश्मा कपूर, जाहिर इकबाल और महेंद्र सिंह धोनी जैसे बड़े नाम शामिल रहे।

शानदार रहा सलमान का 60वां बर्थडे

सलमान खान का 60वां जन्मदिन बेहद खास और यादगार रहा। परिवार, दोस्तों और इंडस्ट्री के करीबियों की मौजूदगी में यह जश्न देर रात तक चलता रहा।
 

Related News

Nari Special

Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय

Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय
X

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news!

We respect your privacy information is safe and will never be shared.

X

Browser Notification

हमें खेद हैं कि आप opt-out कर चुके हैं।

लेकिन, अगर आपने गलती से "Block" सिलेक्ट किया था या फिर भविष्य में आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो नीचे दिए निर्देशों का पालन करें ।

  • यहां जाएं Chrome > Setting > Content Settings
  • यहां क्लिक करें Content Settings > Notifications > Manage Exceptions
  • "https://nari.PunjabKesari.in:443" के लिए Allow चुनें।
  • अपने ब्राउज़र की Cookies को clear करें |
  • पेज को रिफ्रेश (Refresh) करें।
Got it