वेंटिलेटर पर हैं सलमान खान के पिता,  ब्लड प्रेशर बढ़ने से सलीम जी की ब्रेन में  हुई ब्लीडिंग

  Edited By vasudha,
  • Updated: 18 Feb, 2026 09:59 AM
वेंटिलेटर पर हैं सलमान खान के पिता,  ब्लड प्रेशर बढ़ने से सलीम जी की ब्रेन में  हुई ब्लीडिंग

नारी डेस्क: जाने-माने स्क्रीनराइटर सलीम खान को मंगलवार को लीलावती हॉस्पिटल ले जाया गया। खबर है कि सलीम खान को अचानक हुई मेडिकल इमरजेंसी के बाद वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया है। खबरों के मुताबिक 90 साल के राइटर का ब्लड प्रेशर तेज़ी से बढ़ा, जिससे उनके दिमाग के दाहिने हिस्से में अंदरूनी ब्लीडिंग हुई। डॉक्टरों ने बताया है कि यह हालत ब्लड वेसल फटने की वजह से हुई, जिसके लिए तुरंत मेडिकल मदद की ज़रूरत पड़ी। बुधवार सुबह उनकी सर्जरी होने की उम्मीद है। उनकी हालत के बारे में और जानकारी का इंतजार है।
 

इस केस से जुड़े डॉक्टर जलील पारकर ने शाम को सलीम जी का  हे अपडेट शेयर करते हुए कहा था- उन्हें सुबह 8:30 बजे लीलावती हॉस्पिटल के ICU में डॉ. जलील पारकर की देखरेख में भर्ती कराया गया है। उन्हें उनके फैमिली डॉक्टर संदीप चोपड़ा इमरजेंसी में लाए थे। इमरजेंसी में इमरजेंसी केयर शुरू की गई। डॉ. विनय चव्हाण (न्यूरोलॉजिस्ट), डॉ. अजीत मेनन (कार्डियोलॉजिस्ट) और डॉ. नितिन डांगे (न्यूरोसर्जन) और डॉ. बिनीत अहलूवालिया की डॉक्टरों की एक टीम ने उनका इलाज किया। उन्होंने कहा था- रिश्तेदार की रिक्वेस्ट का सम्मान करते हुए आज और जानकारी शेयर नहीं की जा रही है।” 


इससे पहले दिन में सलीम खान के बड़े बेटे, बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान, बेटियां अलवीरा खान अग्निहोत्री और अर्पिता खान और एक्टर आयुष शर्मा को अस्पताल पहुंचते देखा गया। सलमान मड आइलैंड में शूटिंग छोड़कर अपने पिता से मिलने गए। खबर है कि सलीम खान ने सूजन की शिकायत की है। सलीम खान 1950 के दशक में मुंबई चले गए और शुरुआत में हिंदी सिनेमा में एक फिल्म एक्स्ट्रा और सपोर्टिंग एक्टर के तौर पर काम किया। उनका एक्टिंग करियर सीमित था, लेकिन इससे उन्हें स्क्रिप्ट राइटिंग की ओर ले जाया गया। 1960 के दशक के आखिर में, सलीम खान ने जावेद अख्तर के साथ पार्टनरशिप की, जिससे सलीम-जावेद बनी, जो भारतीय सिनेमा की सबसे प्रभावशाली स्क्रीनराइटिंग टीमों में से एक थी। 1971 और 1982 के बीच, उन्होंने कमर्शियली कई सीरीज़ लिखीं।
 

