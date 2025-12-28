Year Ender 2025: एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिए यादगार रहा ये साल, इन सितारों के घर गूंजी शादी की शहनाई

नारी डेस्क: साल 2025 एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिए बेहद खास रहा। इस साल बॉलीवुड, साउथ सिनेमा, टीवी और डिजिटल दुनिया के कई मशहूर सितारों ने शादी के बंधन में बंधकर अपनी नई जिंदगी की शुरुआत की। कुछ शादियां बेहद निजी रहीं, तो कुछ में धूमधाम देखने को मिली। सितारों ने अपने खास पलों की झलक सोशल मीडिया पर भी शेयर की, जिसे फैंस ने खूब पसंद किया। आइए जानते हैं उन सेलेब्स के बारे में, जिन्होंने साल 2025 में सात फेरे लिए

अरमान मलिक – आशना श्रॉफ

साल की शुरुआत सिंगर अरमान मलिक की शादी से हुई। उन्होंने 2 जनवरी 2025 को सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर आशना श्रॉफ से शादी की। दोनों काफी समय से एक-दूसरे को डेट कर रहे थे। शादी बेहद निजी रही, जिसमें परिवार और करीबी दोस्त शामिल हुए।

दर्शन रावल – धरल सुरेलिया

सिंगर दर्शन रावल ने जनवरी में अपनी बेस्ट फ्रेंड धरल सुरेलिया से शादी कर सभी को चौंका दिया। दर्शन ने शादी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर कर फैंस को खुशखबरी दी।

आदर जैन – अलेखा आडवाणी

कपूर परिवार से ताल्लुक रखने वाले आदर जैन ने अलेखा आडवाणी से दो बार शादी की। 12 फरवरी को गोवा में क्रिश्चियन रीति से 21 फरवरी को मुंबई में हिंदू रिवाज से दोनों की शादी काफी चर्चा में रही।

प्रतीक बब्बर – प्रिया बनर्जी

अभिनेता प्रतीक बब्बर ने 14 फरवरी (वैलेंटाइन डे) को अपनी गर्लफ्रेंड प्रिया बनर्जी से शादी की। यह शादी मुंबई में उनकी मां, दिवंगत अभिनेत्री स्मिता पाटिल के घर पर हुई। शादी बेहद सादगी भरी थी।

प्राजक्ता कोली – वृषांक खनाल

यूट्यूबर और एक्ट्रेस प्राजक्ता कोली ने 25 फरवरी को अपने लॉन्गटाइम बॉयफ्रेंड वृषांक खनाल से शादी की। 13 साल की डेटिंग के बाद दोनों ने कर्जत में प्राइवेट सेरेमनी में शादी रचाई। शादी में भारतीय और नेपाली संस्कृति का खूबसूरत मेल देखने को मिला।

हिना खान – रॉकी जायसवाल

टीवी की मशहूर एक्ट्रेस हिना खान ने 4 जून को अपने पार्टनर रॉकी जायसवाल से मुंबई में रजिस्टर्ड मैरिज की। इस खास मौके पर हिना ने डिजाइनर मनीष मल्होत्रा की साड़ी पहनी थी।

अखिल अक्किनेनी – जैनब रावजी

साउथ सुपरस्टार नागार्जुन के बेटे अखिल अक्किनेनी ने 6 जून को हैदराबाद में जैनब रावजी से शादी की। शादी में चिरंजीवी, राम चरण समेत साउथ फिल्म इंडस्ट्री के कई बड़े सितारे शामिल हुए।

अविका गौर – मिलिंद चंदवानी

‘बालिका वधू’ फेम एक्ट्रेस अविका गौर ने 30 सितंबर को बॉयफ्रेंड मिलिंद चंदवानी से शादी की। यह शादी रियलिटी शो ‘पति, पत्नी और पंगा’ के सेट पर हिंदू रीति-रिवाजों से हुई।

सामंथा रुथ प्रभु – राज निदिमोरू

साल के अंत में एक्ट्रेस सामंथा रुथ प्रभु ने फैंस को बड़ा सरप्राइज दिया। उन्होंने 1 दिसंबर को डायरेक्टर राज निदिमोरू से कोयंबटूर के ईशा योग सेंटर में गुपचुप शादी की। शादी में सिर्फ परिवार और करीबी दोस्त शामिल हुए।

सारा खान – कृष पाठक

टीवी एक्ट्रेस सारा खान ने 5 दिसंबर को अभिनेता कृष पाठक से शादी की। पहले दोनों ने निकाह किया और फिर हिंदू रीति-रिवाजों से सात फेरे लिए। यह शादी दोनों धर्मों की परंपराओं का खूबसूरत उदाहरण बनी। साल 2025 प्यार, रिश्तों और नई शुरुआतों का साल रहा। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के इन सितारों की शादियों ने फैंस को खुशियों के कई पल दिए और यह साल यादगार बन गया।

