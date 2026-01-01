1 जनवरी को इस डेढ़ घंटे में न करें ये काम, वरना सालभर हो सकती हैं परेशानियां

नारी डेस्क: नए साल 2026 की शुरुआत 1 जनवरी से हो चुकी है। नए साल के पहले दिन बहुत से लोग पूजा-पाठ, यात्रा, निवेश, नया काम या कोई शुभ कार्य शुरू करना चाहते हैं ताकि पूरा साल अच्छा जाए। लेकिन हिंदू धर्म और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, इस दिन राहुकाल का खास ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार राहुकाल में किया गया कोई भी शुभ काम अशुभ फल दे सकता है। कहा जाता है कि इस समय किए गए कामों में रुकावट आती है और उसका असर पूरे साल तक रह सकता है।

1 जनवरी 2026 का राहुकाल (अशुभ मुहूर्त)

तारीख: 1 जनवरी 2026, राहुकाल का समय दोपहर 1 बजकर 42 मिनट से लेकर 3 बजे तक इस डेढ़ घंटे के दौरान कोई भी नया या महत्वपूर्ण काम शुरू करने से बचना चाहिए। इस समय किए गए कार्य असफल हो सकते हैं या उनमें बार-बार अड़चनें आ सकती हैं।

राहुकाल क्या होता है?

राहुकाल दिन का वह समय होता है जिसे ज्योतिष में अशुभ माना गया है। इस दौरान छाया ग्रह राहु का प्रभाव अधिक होता है। राहु भ्रम, तनाव, लालच, अचानक होने वाली घटनाओं और गलत फैसलों का कारक माना जाता है।

राहुकाल हर दिन लगभग 90 मिनट (डेढ़ घंटा) का होता है। इसका समय सूर्योदय और सूर्यास्त के अनुसार बदलता रहता है। इस समय लिए गए फैसले अक्सर गलत साबित हो सकते हैं।

राहुकाल में कौन-से काम न करें?

1 जनवरी 2026 को राहुकाल के दौरान इन कामों से बचें

शादी या सगाई

गृह प्रवेश

नया बिजनेस या नौकरी शुरू करना

शेयर बाजार में निवेश

सोना, वाहन या जमीन खरीदना

नई डील साइन करना

नया बैंक खाता खोलना

पैसों का बड़ा लेन-देन

ध्यान रखें: अगर कोई काम पहले से शुरू हो चुका है, तो उसे जारी रखा जा सकता है। सिर्फ नए काम शुरू नहीं करने चाहिए।

राहुकाल में क्या करना शुभ होता है?

राहुकाल के समय कुछ आध्यात्मिक और धार्मिक कार्य करना लाभकारी माना जाता है

हनुमान चालीसा का पाठ

भगवान शिव का अभिषेक

ध्यान और मंत्र जाप

सत्संग या भजन-कीर्तन

इन कार्यों से राहु के नकारात्मक प्रभाव को कम किया जा सकता है और मन को शांति मिलती है।

नए साल के पहले दिन शुभ कार्य करने से पहले सही समय का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। 1 जनवरी 2026 को दोपहर 1:42 से 3:00 बजे तक राहुकाल रहेगा, इसलिए इस समय कोई भी नया या महत्वपूर्ण काम न करें, ताकि पूरे साल सुख-शांति और सफलता बनी रहे।