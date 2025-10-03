03 OCTFRIDAY2025 8:48:43 PM
  03 Oct, 2025
गंजापन दूर कर सकता है ये एक योगासन, चंद दिनों में उगने लगेंगे नए बाल!

नारी डेस्क : योग न केवल शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है, बल्कि यह आपके बालों की खूबसूरती और मजबूती बढ़ाने में भी अहम भूमिका निभा सकता है। एक्सपर्ट्स के अनुसार, बालायाम योग बालों का झड़ना, असमय सफेद होना और गंजापन जैसी समस्याओं को दूर करने में मदद करता है।

क्या है बालायाम योग?

बालायाम एक वैकल्पिक रिफ्लेक्सोलॉजी थेरेपी है। इसमें हाथों की उंगलियों के नाखूनों को एक-दूसरे से रगड़ा जाता है। माना जाता है कि नाखूनों के नीचे मौजूद नसें उत्तेजित होकर बालों की जड़ों (Hair Follicles) को सक्रिय करती हैं। इससे नए बाल उगने लगते हैं और डैमेज हेयर रिपेयर होते हैं।

कैसे करें बालायाम?

बालायाम करने के लिए रोजाना कम से कम 10 से 15 मिनट का समय निकालें। इसमें दोनों हाथों की उंगलियों के नाखूनों को आपस में हल्के दबाव के साथ रगड़ा जाता है। ध्यान रखें कि अंगूठे को बाहर की ओर रखें, वरना चेहरे पर अनचाहे बाल उग सकते हैं। इस योगासन को नियमित रूप से करने से बेहतर और लंबे समय तक टिकने वाले परिणाम मिल सकते हैं।

बालायाम योग के फायदे

 गंजापन और हेयर लॉस को कम करता है

असमय सफेद होने से रोकता है

बालों को सॉफ्ट और शाइनी बनाता है

 तनाव और पेट की समस्याओं से राहत देता है

हेयरलाइन को दोबारा नॉर्मल करने में मदद करता है

बालायाम के पीछे का साइंस

माना जाता है कि बालायाम करने से नाखूनों के नीचे मौजूद नर्व्स उत्तेजित होती हैं। इन नर्व्स से दिमाग को सिग्नल मिलता है, जो सीधे हेयर फॉलिकल्स तक पहुंचता है। इससे निष्क्रिय या मृत जड़ें फिर से सक्रिय हो जाती हैं और नए बाल उगने की प्रक्रिया तेज हो जाती है। यही कारण है कि नियमित रूप से बालायाम करने से बालों की ग्रोथ और क्वालिटी दोनों बेहतर हो सकती हैं।

किन्हें नहीं करना चाहिए?

बालायाम भले ही कई लोगों के लिए फायदेमंद हो, लेकिन यह सभी के लिए सुरक्षित नहीं है। 

हाई ब्लड प्रेशर से पीड़ित मरीजों को इसे करने से बचना चाहिए, क्योंकि यह ब्लड फ्लो को बढ़ा सकता है। 

प्रेग्नेंट महिलाओं को भी यह अभ्यास नहीं करना चाहिए। 

जिन लोगों के चेहरे पर अनचाहे बाल उगने की समस्या होती है, उन्हें भी बालायाम से दूरी बनाए रखनी चाहिए, वरना उनकी समस्या और बढ़ सकती है।

ये योगासन भी करें ट्राई

बालायाम के अलावा पृथ्वी मुद्रा और हाकिनी मुद्रा भी बालों को मजबूत और घना बनाने में मददगार हैं। ये योगासन बालों की नैचुरल ग्रोथ बढ़ाते हैं और ड्राई/डैमेज बालों को रिपेयर करते हैं। अगर आप गंजेपन और बालों की अन्य समस्याओं से परेशान हैं, तो बालायाम योग आपके लिए एक आसान और नेचुरल उपाय हो सकता है। हालांकि किसी भी स्वास्थ्य समस्या की तरह इसे शुरू करने से पहले एक्सपर्ट की राय लेना बेहतर है।

