38 साल की Influencer की कॉस्मेटिक सर्जरी के बाद मौत, लड़कियां सावधान!

नारी डेस्क: 38 साल की इटालियन इन्फ्लुएंसर और मां, यूलिया बुर्तसेवा, अपने जीवन की रोज़मर्रा की खुशियां और पारिवारिक पल अपने सोशल मीडिया पर शेयर करती थीं। उनके इंस्टाग्राम अकाउंट पर उनके 70,000 से ज़्यादा फॉलोअर्स थे, जो उनके परिवार, बच्चों और मां बनने की यात्रा से जुड़ी छोटी-छोटी खुशियों में खुद को देख पाते थे।
जनवरी की शुरुआत में सब कुछ अचानक बदल गया। यूलिया, अपने पति गिउसेपे और बेटी के साथ नेपल्स में रहती थीं। 4 जनवरी को उन्होंने रूस की राजधानी मॉस्को का रुख किया ताकि एक कॉस्मेटिक सर्जरी करवाई जा सके। सर्जरी से कुछ घंटे पहले उन्होंने सोशल प्लेटफॉर्म VK पर एक कैफे से मुस्कुराती हुई वीडियो साझा की और अपने फॉलोअर्स को “गुड मॉर्निंग मॉस्को” कहा। लेकिन सर्जरी के दौरान उनकी हालत तेजी से बिगड़ गई। यूलिया को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन चिकित्सकों की पूरी कोशिशों के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका।
रिपोर्ट्स के अनुसार, यूलिया बटॉक ऑगमेंटेशन (Buttock Augmentation) सर्जरी करा रही थीं। यह एक कॉस्मेटिक प्रक्रिया है जिसमें हिप्स या बट को आकार देने, उठाने या शरीर के बाकी हिस्सों के साथ संतुलित दिखाने के लिए या तो शरीर की अपनी फैट का इस्तेमाल किया जाता है या सर्जिकल इम्प्लांट लगाए जाते हैं।
सर्जरी के दौरान यूलिया को एनाफ़िलेक्टिक शॉक (Anaphylactic Shock) आया, जो एक गंभीर एलर्जी प्रतिक्रिया है। यह बहुत जल्दी गंभीर स्थिति में बदल सकता है और तुरंत मेडिकल इमरजेंसी माना जाता है। ऐसे में एपीनेफ्रिन (Adrenaline) इंजेक्शन देना पहला और जरूरी इलाज होता है।
यूलिया का अंतिम इंस्टाग्राम अपडेट 5 दिसंबर का था, जिसमें उन्होंने अपनी बेटी के साथ एक प्यारी वीडियो साझा की थी। उनकी मौत की खबर फैलने के बाद उनके फॉलोअर्स ने उस वीडियो पर जाकर दुख और अफसोस के संदेश छोड़े। लोग न केवल एक सोशल मीडिया पर्सनैलिटी खोने का दुख मना रहे हैं, बल्कि उस इंसान को याद कर रहे हैं जिसने अपने जीवन के सच्चे और भावनात्मक पल उनके साथ साझा किए।
एक्सपर्ट से ही कराएं सर्जरी
सोशल मीडिया पर दिखने वाले ग्लैमरस और परफेक्ट पलों के पीछे भी इंसानियत और संवेदनाएं होती हैं। उनकी अचानक मौत ने न केवल उनके परिवार को दुखी किया है, बल्कि उनके फॉलोअर्स और दुनिया भर में उनके चाहने वालों को भी झकझोर दिया है।