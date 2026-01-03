इसे कहते हैं सच्ची देशभक्ति, ‘ घर कब आओगे' गाने ने रिलीज हाेते ही तोड़े सारे रिकॉर्ड

नारी डेस्क: फिल्म बॉडर्र 2 का गीत ‘घर कब आओगे' ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर दर्शकों के दिलों पर कब्ज़ा कर लिया है। अपने भव्य स्तर, आत्मा को छू लेने वाली धुन, देशभक्ति की भावना और एक सार्वभौमिक सवाल - 'घर कब आओगे?' - के साथ यह गीत तेज़ी से सबसे ज़्यादा चर्चित म्यूज़किल मोमेंट्स में से एक बनकर उभरा है। इस गाने को मिला रिस्पॉन्स वाकई अभूतपूर्व रहा है। म्यूज़कि वीडियो के रिलीज़ होने के सिर्फ 30 मिनट के भीतर ही‘घर कब आओगे'ने यूट्यूब पर एक मिलियन व्यूज़ पार कर लिए, वहीं तीन घंटे के अंदर यह यूट्यूब ट्रेंडिंग में 1 स्थान पर पहुंच गया।



सोशल मीडिया पर फैन्स इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि किस कलाकार की कौन-सी पंक्ति ने उन्हें सबसे ज़्यादा भावुक किया। दिलजीत दोसांझ, विशाल मिश्रा, सोनू निगम, अरिजीत सिंह और रूप कुमार राठौड़ की आवाज़ों से सजा यह गीत, हर सिंगर की अलग-अलग भावना और गहराई के लिए सराहा जा रहा है - एक ऐसा शानदार सहयोग जहां हर परफॉर्मेंस अपनी अलग पहचान बनाती है। अनुराग सिंह द्वारा निर्देशित बॉडर्र 2 में सनी देओल, वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ, अहान शेट्टी, मोना सिंह, मेधा राणा, सोनम बाजवा और अन्या सिंह शामिल हैं।

फिल्म बॉडर्र 2 का निर्देशन अनुराग सिंह ने किया है। इस फिल्म को जेपी दत्ता और निधि दत्ता ने टी-सीरीज के साथ मिलकर प्रोड्यूस किया है। फिल्म में वरुण धवन और सनी देओल के साथ दिलजीत दोसांझ और अहान शेट्टी भी नजर आएंगे। यह फिल्म 23 जनवरी को रिलीज होगी।बॉडर्र 2 का‘घर कब आओगे'अब सभी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध है, और इसका म्यूज़कि वीडियो विशेष रूप से टी-सीरीज़ के यूट्यूब चैनल पर देखा जा सकता है।

