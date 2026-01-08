मकर संक्रांति से पहले सस्ता हुआ सोना,  चांदी भी सीधे 12,500 रुपये हुई धड़ाम

नारी डेस्क: मकर संक्रांति से पहले सोना- चांदी खरीदने वालों के लिए अच्छी खबर सामने आई है। दुनिया भर में मुनाफावसूली के बीच बृहस्पतिवार को राष्ट्रीय राजधानी के सर्राफा बाजार में चांदी की कीमत अपने रिकॉर्ड स्तर से 12,500 रुपये की भारी गिरावट के साथ 2,43,500 रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गई, जबकि सोने की कीमतों में 900 रुपये की गिरावट देखी गयी।



अखिल भारतीय सर्राफा संघ के अनुसार, बुधवार को चांदी 5,000 रुपये बढ़कर 2,56,000 रुपये प्रति किलोग्राम के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गई थी। स्थानीय सर्राफा बाजार में, 99.9 प्रतिशत शुद्धता वाले सोने की कीमत 900 रुपये टूटकर 1,40,500 रुपये प्रति 10 ग्राम (सभी टैक्स मिलाकर) रह गई, जबकि पिछला बंद भाव 1,41,400 रुपये प्रति 10 ग्राम था।



एचडीएफसी सिक्योरिटीज के वरिष्ठ विश्लेषक (जिंस) सौमिल गांधी ने कहा- ‘‘सुरक्षित निवेश की मांग कम होने की वजह से कारोबारियों ने अपने सौदे कम किए। इसके साथ डॉलर की स्थिरता के कारण बृहस्पतिवार को सोने में गिरावट रही। अंतरराष्ट्रीय बाजार में, हाजिर सोना 29.65, या 0.67 प्रतिशत गिरकर 4,426.91 डॉलर प्रति औंस रहा, जबकि चांदी 3.22 प्रतिशत यानी 2.51 डॉलर गिरकर 75.67 डॉलर प्रति औंस पर रही।