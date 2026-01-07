एक और सेलिब्रिटी कपल का टूट गया रिश्ता,  शादी के 19 साल बाद लिया तलाक

नारी डेस्क: फिल्म जगत में प्रमुख दंपती हस्तियों में से एक निकोल किडमैन और कीथ अर्बन का तलाक हो गया है और वे अब कानूनी तौर पर तलाकशुदा हो गए हैं। इन कलाकारों की शादी को 19 साल हो गए थे। टेनेसी के नैशविले में एक न्यायाधीश ने मंगलवार को सुनवाई के दौरान ऑस्कर विजेता अभिनेता और ग्रैमी पुरस्कार विजेता गायिका के तलाक का आदेश जारी किया।



न्यायाधीश स्टेफ़नी जे. विलियम्स ने अदालत में दाखिल एक दस्तावेज में कहा कि संपत्ति के बंटवारे और बच्चे के संरक्षण को लेकर दंपती के बीच हुए समझौते पर्याप्त हैं। किडमैन ने सितंबर में तलाक के लिए अर्जी दी थी। टेनेसी में नाबालिग बच्चों वाले दंपतियों के लिए तलाक प्रभावी होने से पहले 90 दिनों की प्रतीक्षा अवधि अनिवार्य है। किडमैन और अर्बन, दोनों 58 वर्ष के हैं और उनकी दो किशोर बेटियां हैं।



तलाक के लिए दायर आवेदन में उन्होंने कहा कि उनके बीच ‘वैवाहिक कठिनाइयां और सुलह न हो सकने वाले मतभेद' थे। उनके द्वारा हस्ताक्षरित समझौते में कहा गया है कि किडमैन बच्चों की प्राथमिक अभिभावक होंगी। हाल के दशकों में ऑस्ट्रेलिया से उभरने वाले दो सबसे बड़े सितारों में से एक, किडमैन और अर्बन की मुलाकात 2005 में लॉस एंजिल्स में हुई और अगले साल सिडनी में उनकी शादी हो गई। अर्बन की यह पहली शादी थी जबकि किडमैन इससे पहले 1990 में टॉम क्रूज से विवाह कर चुके थे और 2001 में दोनों अलग हो गए थे। किडमैन के क्रूज़ से दो बड़े बच्चे भी हैं।

