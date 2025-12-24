2025 में इन सेलिब्रिटी ने सालों के रिश्तों के साथ-साथ फैंस का भी तोड़ दिया दिल

नारी डेस्क: साल 2025 में जहां कई सेलेब्रिटीज़ की शादियां चर्चा में रहीं, वहीं कुछ रिश्तों का टूटना भी लोगों के लिए चौंकाने वाला रहा। ग्लैमर की दुनिया में परफेक्ट दिखने वाले रिश्तों के पीछे की सच्चाई जब सामने आई, तो फैंस का दिल टूट गया। आइए नज़र डालते हैं 2025 के उन हाई-प्रोफाइल सेलिब्रिटी तलाक और ब्रेकअप्स पर, जिन्होंने सालभर मीडिया और सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोरीं।

तमन्ना भाटिया और विजय वर्मा

मार्च 2025 में दोनों अलग होने की खबरें सामने आईं। उन्होंने 2023 में डेटिंग शुरू की थी और दो साल बाद उनके रिश्ते का अंत हाे गया। हालांकि अभी तक उनके ब्रेकअप्स की असली वजह सामने नहीं आई है।



सानिया मिर्ज़ा और शोएब मलिक

काफी समय से अलग-अलग रह रहे इस कपल ने आखिरकार तलाक की पुष्टि कर दी थी। वैसे तो यह कपल पहले ही अलग हो चुका था लेकिन 2025 की शुरुआत में उनका तलाक फाइनल हुआ, जब शोएब मलिक ने अपनी तीसरी शादी की घोषणा की।



सिंगर पलाश मुच्छल और इंडियन क्रिकेटर स्मृति मंधाना

इस कपल की होने वाली शादी ने खूब चर्चा बटौरी थी। सब कुछ ठीक चल रहा था अचानक कपल ने कथित तौर पर फैमिली की वजह से शादी कैंसिल होने की बात कन्फर्म की। हालांकि, पलाश का पिछला रिश्ता जल्द ही सोशल मीडिया पर चर्चा का टॉपिक बन गया।



लता सभरवाल और संजीव सेठ

टीवी इंडस्ट्री का “आइडियल कपल” माना जाने वाला यह रिश्ता 2025 में खत्म हो गया। ये रिश्ता क्या कहलाता है के स्टार 15 साल साथ रहने के बाद 2025 में अलग हो गए।



धनश्री वर्मा और युजवेंद्र चहल

सालों से एक-दूसरे के साथ नजर आने वाला यह कपल जब अलग हुआ, तो फैंस को यकीन ही नहीं हुआ। दोनों ने आपसी सहमति से अलग होने की बात स्वीकार की, लेकिन वजह निजी रखी। 2025 में दोनों की राहें हमेशा के लिए अलग हो गई।

