25 DECTHURSDAY2025 12:03:56 PM
Nari

2025 में इन सेलिब्रिटी ने सालों के रिश्तों के साथ-साथ फैंस का भी तोड़ दिया दिल

  • Edited By vasudha,
  • Updated: 24 Dec, 2025 06:40 PM
2025 में इन सेलिब्रिटी ने सालों के रिश्तों के साथ-साथ फैंस का भी तोड़ दिया दिल

नारी डेस्क:  साल 2025 में जहां कई सेलेब्रिटीज़ की शादियां चर्चा में रहीं, वहीं कुछ रिश्तों का टूटना भी लोगों के लिए चौंकाने वाला रहा। ग्लैमर की दुनिया में परफेक्ट दिखने वाले रिश्तों के पीछे की सच्चाई जब सामने आई, तो फैंस का दिल टूट गया। आइए नज़र डालते हैं 2025 के उन हाई-प्रोफाइल सेलिब्रिटी तलाक और ब्रेकअप्स पर, जिन्होंने सालभर मीडिया और सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोरीं।

PunjabKesari

तमन्ना भाटिया और विजय वर्मा

मार्च 2025 में दोनों अलग होने की खबरें सामने आईं।  उन्होंने 2023 में डेटिंग शुरू की थी और दो साल बाद उनके रिश्ते का अंत हाे गया। हालांकि अभी तक उनके  ब्रेकअप्स की असली वजह सामने नहीं आई है। 

PunjabKesari
सानिया मिर्ज़ा और शोएब मलिक 

काफी समय से अलग-अलग रह रहे इस कपल ने आखिरकार तलाक की पुष्टि कर दी थी। वैसे तो यह कपल पहले ही अलग हो चुका था लेकिन 2025 की शुरुआत में उनका तलाक फाइनल हुआ, जब शोएब मलिक ने अपनी तीसरी शादी की घोषणा की।

PunjabKesari
सिंगर पलाश मुच्छल और इंडियन क्रिकेटर स्मृति मंधाना 

इस कपल की होने वाली शादी ने खूब चर्चा बटौरी थी। सब कुछ ठीक चल रहा था अचानक कपल ने कथित तौर पर फैमिली की वजह से शादी कैंसिल होने की बात कन्फर्म की। हालांकि, पलाश का पिछला रिश्ता जल्द ही सोशल मीडिया पर चर्चा का टॉपिक बन गया।

PunjabKesari
लता सभरवाल और संजीव सेठ 

टीवी इंडस्ट्री का “आइडियल कपल” माना जाने वाला यह रिश्ता 2025 में खत्म हो गया। ये रिश्ता क्या कहलाता है के स्टार  15 साल साथ रहने के बाद 2025 में अलग हो गए।

PunjabKesari
धनश्री वर्मा और युजवेंद्र चहल

सालों से एक-दूसरे के साथ नजर आने वाला यह कपल जब अलग हुआ, तो फैंस को यकीन ही नहीं हुआ। दोनों ने आपसी सहमति से अलग होने की बात स्वीकार की, लेकिन वजह निजी रखी। 2025 में दोनों की राहें हमेशा के लिए अलग हो गई। 
 

Related News

Nari Special

Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय

Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय
X

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news!

We respect your privacy information is safe and will never be shared.

X

Browser Notification

हमें खेद हैं कि आप opt-out कर चुके हैं।

लेकिन, अगर आपने गलती से "Block" सिलेक्ट किया था या फिर भविष्य में आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो नीचे दिए निर्देशों का पालन करें ।

  • यहां जाएं Chrome > Setting > Content Settings
  • यहां क्लिक करें Content Settings > Notifications > Manage Exceptions
  • "https://nari.PunjabKesari.in:443" के लिए Allow चुनें।
  • अपने ब्राउज़र की Cookies को clear करें |
  • पेज को रिफ्रेश (Refresh) करें।
Got it