ना पिता-ना प्यार और ना पति का सुख, खुद की बेटी के लिए भी सालों तरसी Reena Roy

नारी डेस्कः एक समय मायानगरी में राज करने वाली बहुत सी हिरोइनें ऐसी हैं जो अब पर्दे से दूर गुमनामी की जिंदगी जी रही है। रीना रॉय भी उन्हीं में से एक हैं लेकिन आज भी लोग उन्हें पसंद करते हैं उनके बारे में जानना चाहते हैं कि वो कहां किस हाल में रह रही हैं। बता दें कि रीना रॉय मुंबई में ही अपनी बेटी सनम के साथ रहती हैं और एक्टिंग स्कूल चलाती हैं लेकिन वह लाइमलाइट की दुनिया से बहुत दूर है। रीना रॉय जितनी खूबसूरत थी उतना ही उनकी लाइफ में स्ट्रगल था। बचपन से लेकर प्यार तक उन्हें बहुत कुछ सहन करना पड़ा। पहले बचपन में गरीबी और फिर प्यार में धोखा, यहां तक की खुद की बेटी को पाने के लिए भी तरसना पड़ा! बॉलीवुड ने उन्हें 'जरूरत गर्ल' का नाम दिया लेकिन नागिन बनकर वह हर दिल में बस गई। बी-टाउन की पहली नागिन का खिताब उनके पास है।



रीना रॉय का असली नाम सायरा अली था

बहुत कम लोगों को पता होगा कि रीना रॉय का असली नाम सायरा अली था लेकिन उनकी मां ने उनका नाम बदल दिया था। दरअसल, रीना की मां हिंदू थीं और पिता मुस्लिम। मां शारदा रॉय और पिता शाकिब अली, दोनों के 4 बच्चे थे लेकिन जब पेरेंट्स का तलाक हुआ तो मां ने अपने सारे बच्चों का नाम और सरनेम बदल दिया था। रीना को उन्होंने रूपा रॉय नाम दिया था लेकिन फिल्मों में आने के बाद, वह रूपा से रीना बन गई थी। घर में गरीबी थी इसलिए रीना ने फिल्मों में आने से पहले क्लब में डांसर का भी काम किया। क्लब में डांस करते हुए ही उन्हें फेमस फिल्ममेकर बी.आर. इशारा ने देखा था तो उन्होंने रीना को फिल्मों का ऑफर किया। उनकी पहली फिल्म ‘ज़रूरत’ थी जिसमें कुछ सीन ऐसे थे जिसे करने के लिए कोई हीरोइन तैयार नहीं थी लेकिन रीना को पैसे और काम की जरूरत थी तो उन्होंने वो सीन किए। बस तभी से लोग उन्हें जरूरत गर्ल के नाम से भी जानने लगे थे।





7 साल के लंबे अफेयर के बाद प्यार में धोखा

प्यार के मामले में भी वह अनलक्की रही। फिल्म कालीचरण में एक्टर शत्रुघ्न सिन्हा के साथ आई रीना को उनसे प्यार हुआ। सबको लगता था कि 7 साल के लंबे अफेयर के बाद दोनों की शादी हो जाएगी लेकिन अचानक खबर आई कि शत्रुघ्न सिन्हा ने पूनम से शादी कर ली। रीना इसके बाद पूरी तरह टूट गई और उन्होंने शत्रुघन से दूरी बनाई और पाकिस्तानी क्रिकेटर मोहसिन खान के साथ शादी कर ली। रीना का करियर बुलंदियों पर था लेकिन वो सबकुछ छोड़-छाड़ कर पाकिस्तान चली गई थी। दोनों की एक बेटी हुई जिसका नाम उन्होंने जन्नत रखा लेकिन जल्द ही यह रिश्ता टूट गया। तलाक के बाद रीना के पति मोहसिन को बेटी जन्नत की कस्टडी मिली और वो उसे लेकर कराची सेटल हो गए।

रीना ने बाद में फिल्मी पर्दे पर वापिसी करने की कोशिश की लेकिन पहले जैसे सफल नही हो पाई। वहीं बेटी जन्नत को पाने के लिए रीना कोशिशें करती रही। खबरों की मानें तो कहा जाता है कि इस काम के लिए शुत्रघन सिन्हा ने भी उनकी मदद की थी। बाद में मोहसिन ने खुद ही तीसरी शादी के बाद जन्नत की कस्टडी छोड़ दी थी और वह आखिरकार मुंबई में अपनी मां के साथ ही आकर रहने लगी। अपनी मां की तरह रीना ने भी अपनी बेटी का नाम बदलकर उसे जन्नत से सनम नाम दिया। रीना, मुंबई में ही अपनी बेटी के साथ मिलकर एक्टिंग स्कूल चलाती हैं और वह अपने भाई बहनों से भी मिलती रहती हैं हालांकि वो लाइमलाइट से दूर ही रहती हैं। वो एक्ट्रेस जिसे ना पिता का प्यार मिला, ना प्रेमी और पति का।