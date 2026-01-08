बढ़ा हुआ ब्लड शुगर 7 दिन में होगा कंट्रोल, बस इन चीज़ों को शामिल करें

नारी डेस्क: अक्सर लोग शुगर कंट्रोल के लिए सिर्फ दवाओं पर निर्भर रहते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि सही डाइट अपनाकर भी ब्लड शुगर को काफी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है। डायबिटीज में ब्लड शुगर लेवल जरूरत से ज्यादा बढ़ जाता है। अगर समय पर कंट्रोल न किया जाए तो यह हार्ट, किडनी, आंखें और नसों जैसी गंभीर समस्याओं का कारण बन सकता है। डाइटीशियन और टाइप-2 डायबिटीज एक्सपर्ट के अनुसार, कुछ खास फूड्स रोज खाने से शरीर इंसुलिन को बेहतर तरीके से इस्तेमाल करने लगता है और ब्लड शुगर में फर्क सिर्फ 7 दिनों में दिखाई देने लगता है।

आइए जानते हैं वो 7 असरदार फूड्स

भिंडी

भिंडी में बहुत सारा फाइबर होता है। यह खाने के बाद शुगर को धीरे-धीरे खून में जाने देती है, जिससे अचानक ब्लड शुगर बढ़ने का खतरा कम होता है। भिंडी इंसुलिन की कार्यक्षमता को बेहतर बनाती है, जिससे शरीर में इंसुलिन सही तरीके से काम करता है। इस्तेमाल: भिंडी की सब्जी, हल्की उबली भिंडी या भुजिया।

एवोकाडो

एवोकाडो में फाइबर और हेल्दी फैट दोनों होते हैं। ये पाचन प्रक्रिया को धीमा करते हैं और ब्लड शुगर को स्थिर बनाए रखते हैं। bपेट लंबे समय तक भरा रहता है, जिससे बार-बार भूख नहीं लगती और ओवरईटिंग से बचाव होता है। डायबिटीज मरीजों के लिए बेहतरीन फल।

मशरूम

मशरूम में कार्बोहाइड्रेट बहुत कम होते हैं और यह विटामिन, मिनरल, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है। यह इंसुलिन रेजिस्टेंस कम करता है और शरीर में सूजन घटाता है। इसके सेवन से ब्लड शुगर कंट्रोल में रहता है।

टोफू

शाकाहारी या वीगन लोगों के लिए टोफू बेहतरीन प्रोटीन सोर्स है। यह मसल्स को मजबूत बनाता है और मजबूत मसल्स ग्लूकोज को बेहतर तरीके से यूज करती हैं। परिणाम: ब्लड शुगर संतुलित रहता है और इंसुलिन की जरूरत कम होती है।

ग्रीन टी

ग्रीन टी में कैटेचिन नामक तत्व होता है। यह शरीर में ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म को बेहतर बनाता है और फैट बर्न करने में मदद करता है। वजन नियंत्रित रहता है और डायबिटीज मैनेज करना आसान हो जाता है। रोजाना 1–2 कप ग्रीन टी पीना लाभकारी।

फूलगोभी

फूलगोभी में सल्फोराफेन नामक तत्व होता है। यह शरीर में सूजन कम करता है और इंसुलिन को बेहतर तरीके से काम करने में मदद करता है। लो कैलोरी और लो कार्ब होने के कारण डायबिटीज मरीजों के लिए बहुत फायदेमंद।

जौ

जौ में भरपूर मात्रा में फाइबर होता है। यह आंतों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है और ब्लड शुगर को धीरे-धीरे बढ़ने देता है। जौ का सेवन करने से शुगर में अचानक उतार-चढ़ाव नहीं होता और लंबे समय तक ऊर्जा बनी रहती है। इस्तेमाल: जौ की रोटी या जौ का पानी।

नोट: इन फूड्स को अपनी डाइट में रोजाना शामिल करने से आप दवाओं पर पूरी तरह निर्भर हुए बिना भी ब्लड शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं।

