सचिन तेंदुलकर की बेटी सारा ने बिखेरा जलवा, स्लिट ड्रेस में दिखाया खूबसूरत लुक

नारी डेस्क: सचिन तेंदुलकर की बेटी सारा तेंदुलकर भले ही बॉलीवुड में एक्टिव न हों, लेकिन उनका स्टाइल हर बार सबको प्रभावित कर देता है। हाल ही में मुंबई में हुए एक इवेंट में सारा ने स्लिट ड्रेस पहनकर पहुंचकर सभी की नजरें अपनी ओर खींच ली। अपनी मुस्कान और आत्मविश्वास से उन्होंने मिनटों में सारी लाइमलाइट अपने नाम कर ली।

सारा का स्टाइलिश लुक

क्रिकेटर्स की पत्नियां और बेटियां सोशल मीडिया पर काफी चर्चा में रहती हैं, और इस लिस्ट में सबसे आगे हैं सचिन तेंदुलकर की बेटी सारा। विदेश से पढ़ाई कर लौटने के बाद सारा ने बॉलीवुड में एंट्री नहीं ली, लेकिन अपने पापा-मम्मी के साथ हर इवेंट में उनकी उपस्थिति हमेशा चर्चा में रहती है। इसके अलावा सारा कई ब्रांड्स के लिए काम भी करती हैं, इसलिए उन्हें अलग-अलग इवेंट्स में देखा जाता है। इस बार सारा मुंबई में एक स्टोर की ओपनिंग इवेंट में पहुंचीं और उन्होंने स्लिट वाली ग्रीन ड्रेस पहनकर रिबन कटिंग की।

सारा का ड्रेसिंग सेंस

28 साल की सारा ने नए साल के मौके पर अपना नया रूप दिखाकर फैंस को इंप्रेस किया। उनका ड्रेसिंग सेंस इतना पॉवरफुल है कि किसी भी साधारण ड्रेस को भी बेहद स्टाइलिश और आकर्षक बना देता है।

ड्रेस का रंग

सारा ने अपने आउटफिट के लिए ग्रीन कलर का लाइट शेड चुना। यह रंग उनकी फेयर स्किन टोन पर बहुत सूट कर रहा था। अक्सर लोग बार-बार वही कलर पहनते हैं, लेकिन सारा ने यूनिक रंग का चुनाव किया, जिससे उनका लुक अलग और खास नजर आया।

साटन फैब्रिक का शाइन

सारा की ड्रेस साटन फैब्रिक की थी, जो स्मूथ टेक्सचर और नैचुरल शाइन वाली होती है। इस फैब्रिक की वजह से ड्रेस रिच और लग्जरी लग रही थी। इसके अलावा साटन लाइटवेट होने की वजह से पहनने में आरामदायक भी रहता है।

वन शोल्डर डिजाइन

सारा की ड्रेस का सबसे खास एलिमेंट था वन शोल्डर डिजाइन। यह डिजाइन उनके कंधे और कॉलरबोन को हाइलाइट कर रहा था, जिससे उनका लुक ग्रेसफुल और ट्रेंडी लग रहा था। बिना ज्यादा एक्सेसरीज़ के भी सारा क्लासी और इवेंट रेडी नजर आईं।

साइड स्लिट

ड्रेस के साइड स्लिट ने उनके लुक में ड्रामा जोड़ दिया। स्लिट से पैरों को हाइलाइट किया गया और आउटफिट मॉडर्न और कॉन्फिडेंट दिख रहा था। इसके साथ ही स्लिट से फिटेड ड्रेस में चलने में भी आसानी रहती है।

जूलरी का मिनिमल टच

सारा ने भारी जूलरी पहनने की बजाय मिनिमल जूलरी का चुनाव किया। गले में गोल्ड की चेन और वाइट पर्ल्स ने उनके लुक को परफेक्ट बनाया। हाथ में पतली डायमंड ब्रेसलेट ने भी लुक को क्लासी टच दिया।

वन शोल्डर ड्रेस कौन पहनने से बचे?

वन शोल्डर ड्रेस हर किसी पर अच्छी नहीं लगती। खासकर जिनके कंधे बहुत चौड़े होते हैं, उनके लिए यह डिजाइन कंधों को और चौड़ा दिखा सकता है। ऐसे में पूरे लुक पर असर पड़ सकता है।