जरूरत से ज्यादा लगती है ठंड तो आपको हो सकती ये 5 Health Problems

  • Edited By Priya Yadav,
  • Updated: 25 Dec, 2025 08:24 PM
नारी डेस्क:  अगर आपको मौसम सामान्य होने पर भी बार-बार ठंड लगती है, हाथ-पैर ठंडे रहते हैं या हल्की ठंड में भी कंपकंपी होने लगती है, तो इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। जरूरत से ज्यादा ठंड लगना कई बार शरीर के अंदर चल रही किसी समस्या का संकेत हो सकता है। आइए जानते हैं ऐसी 5 बीमारियां, जिनमें ज्यादा ठंड लगने की शिकायत हो सकती है।

 एनीमिया (खून की कमी)

अगर शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है, तो खून शरीर के अंगों तक सही तरीके से गर्मी नहीं पहुंचा पाता। ऐसे में व्यक्ति को बार-बार ठंड लगने लगती है। एनीमिया में अक्सर कमजोरी, चक्कर आना, थकान और सांस फूलने जैसे लक्षण भी दिखाई देते हैं। खासतौर पर महिलाओं और किशोरों में यह समस्या ज्यादा पाई जाती है। आयरन की कमी इसकी सबसे बड़ी वजह होती है।

थायरॉइड की समस्या (हाइपोथायरॉइडिज्म)

थायरॉइड हार्मोन शरीर के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। जब यह हार्मोन कम बनता है, तो शरीर की गर्मी भी कम हो जाती है। हाइपोथायरॉइडिज्म में व्यक्ति को ठंड ज्यादा लगती है, वजन बढ़ने लगता है, त्वचा रूखी हो जाती है और सुस्ती महसूस होती है। अगर बिना वजह ठंड ज्यादा लग रही है, तो थायरॉइड की जांच जरूरी है।

कमजोर इम्यून सिस्टम

जब शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो जाती है, तो शरीर बाहरी तापमान के अनुसार खुद को एडजस्ट नहीं कर पाता। कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों को जल्दी सर्दी लगती है, बार-बार बीमार पड़ते हैं और हल्की ठंड में भी कंपकंपी महसूस होती है। नींद की कमी, तनाव और खराब खान-पान इसकी वजह हो सकते हैं।

ब्लड सर्कुलेशन की समस्या

अगर शरीर में खून का प्रवाह सही नहीं होता, तो हाथ-पैरों तक गर्म खून ठीक से नहीं पहुंच पाता। इस स्थिति में हाथ-पैर ठंडे रहना, झनझनाहट और सुन्नपन महसूस होना आम बात है। यह समस्या अक्सर लो ब्लड प्रेशर, डायबिटीज या लंबे समय तक बैठकर काम करने वालों में देखी जाती है।

 कुपोषण या कम वजन

अगर शरीर को पर्याप्त पोषण और कैलोरी नहीं मिलती, तो शरीर गर्मी पैदा करने में असमर्थ हो जाता है। कम वजन वाले लोग या जो बहुत कम खाते हैं, उन्हें ज्यादा ठंड लगती है। प्रोटीन, फैट और जरूरी विटामिन्स की कमी शरीर को कमजोर बना देती है, जिससे ठंड सहन करना मुश्किल हो जाता है।

कब डॉक्टर से मिलना जरूरी है?

अगर आपको

बिना वजह बहुत ज्यादा ठंड लगती है। हाथ-पैर हमेशा ठंडे रहते हैं। थकान, चक्कर या वजन में बदलाव हो रहा है। तो बिना देर किए डॉक्टर से सलाह जरूर लें और जरूरी जांच करवाएं।

डिस्क्लेमर: यह लेख केवल सामान्य जानकारी के लिए है।  किसी भी लक्षण या समस्या के लिए डॉक्टर की सलाह जरूर लें।
 

 

Nari Special

Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय

