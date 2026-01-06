06 JANTUESDAY2026 7:12:20 PM
क्या आप भी सुबह खाली पेट पी लेते हैं चाय ? तो पहले पढ़ ले इसके नुकसान

नारी डेस्क:  बहुत से लोगों के दिन की शुरुआत चाय की पहली चुस्की से होती है। आंख खुलते ही चाय न मिले तो सिर दर्द, चिड़चिड़ापन और थकान महसूस होने लगती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि सुबह खाली पेट चाय पीना आपकी सेहत को नुकसान भी पहुंचा सकता है? डॉक्टर्स और न्यूट्रिशन एक्सपर्ट्स मानते हैं कि खाली पेट चाय पीने की आदत लंबे समय में कई शारीरिक समस्याओं की वजह बन सकती है।

पेट में एसिडिटी और जलन की समस्या

सुबह खाली पेट चाय पीने से पेट में एसिड का स्तर अचानक बढ़ जाता है। चाय में मौजूद कैफीन और टैनिन पेट की अंदरूनी परत को刺激 करते हैं, जिससे एसिडिटी, सीने में जलन और खट्टे डकार आने लगते हैं। जिन लोगों को पहले से गैस या एसिड रिफ्लक्स की समस्या होती है, उनके लिए यह आदत और भी नुकसानदायक साबित हो सकती है।

पाचन तंत्र पर पड़ता है बुरा असर

नींद के बाद पेट और आंतें खाली होती हैं और इस समय उन्हें हल्के व पोषण वाले भोजन की जरूरत होती है। लेकिन खाली पेट चाय पीने से पाचन क्रिया धीमी हो सकती है। इससे कब्ज, पेट भारी लगना और खाना ठीक से न पचना जैसी समस्याएं होने लगती हैं। लंबे समय तक यह आदत पेट की सेहत को कमजोर कर सकती है।

शरीर में डिहाइड्रेशन बढ़ सकता है

चाय में कैफीन होता है, जो शरीर से पानी बाहर निकालने का काम करता है। सुबह उठते ही शरीर पहले से ही थोड़ा डिहाइड्रेट होता है। ऐसे में अगर आप पानी की जगह सीधे चाय पीते हैं, तो शरीर में पानी की कमी और बढ़ सकती है। इसका असर सिर दर्द, थकान और ध्यान की कमी के रूप में दिख सकता है।

घबराहट और बेचैनी महसूस होना

खाली पेट चाय पीने से कुछ लोगों को घबराहट, हाथ कांपना और बेचैनी महसूस होती है। इसका कारण चाय में मौजूद कैफीन है, जो सीधे खाली पेट जाकर नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है। खासकर जिन लोगों की सहनशक्ति कम होती है, उन्हें सुबह चाय पीने के बाद बेचैनी ज्यादा महसूस हो सकती है।

पोषक तत्वों का अवशोषण कम हो सकता है

चाय में पाए जाने वाले टैनिन और कैफीन कुछ जरूरी पोषक तत्वों, खासकर आयरन, के अवशोषण में रुकावट डालते हैं। अगर आप रोज सुबह खाली पेट चाय पीते हैं, तो शरीर में धीरे-धीरे आयरन की कमी हो सकती है, जिससे कमजोरी और थकान बढ़ सकती है।

दांतों और मुंह की सेहत पर असर

सुबह खाली पेट चाय पीने से मुंह में एसिडिक माहौल बन जाता है। इससे दांतों की ऊपरी परत कमजोर हो सकती है और लंबे समय में दांतों में पीलापन और सेंसिटिविटी बढ़ सकती है। अगर इसके बाद ठीक से कुल्ला न किया जाए, तो मुंह की दुर्गंध की समस्या भी हो सकती है।

तो सुबह क्या करें? सही तरीका जानें

अगर आपको चाय पीने की आदत है, तो इसे पूरी तरह छोड़ना जरूरी नहीं है, बस तरीका बदलना जरूरी है। सुबह उठते ही सबसे पहले एक या दो गिलास गुनगुना पानी पिएं। चाहें तो उसमें थोड़ा नींबू या शहद मिला सकते हैं। इसके 20–30 मिनट बाद हल्का नाश्ता करें और फिर चाय पिएं। इससे चाय का नुकसान कम होगा और शरीर को नुकसान भी नहीं पहुंचेगा।

सुबह खाली पेट चाय पीना भले ही आदत बन चुकी हो, लेकिन यह आदत आपकी सेहत के लिए सही नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि आपका पाचन तंत्र मजबूत रहे, शरीर एनर्जेटिक महसूस करे और दिन की शुरुआत अच्छी हो, तो खाली पेट चाय से बचें और सही रूटीन अपनाएं। छोटी-सी बदलाव से आप बड़ी सेहत समस्याओं से बच सकते हैं।
 

