एक्टर वरुण धवन के परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़,  पेट डॉग का हुआ निधन

नारी डेस्क: एक्टर वरुण धवन ने अपने दिवंगत पालतू कुत्ते एंजेल को समर्पित एक इमोशनल पोस्ट शेयर किया। उसके जाने के दुख में, उन्होंने एक कोलाज वीडियो शेयर किया जिसमें वह और उनकी पत्नी नताशा दलाल एंजेल के साथ दिख रहे हैं। वरुण के इंस्टाग्राम पोस्ट में लिखा था- "RIP एंजेल। आज स्वर्ग को एक और फरिश्ता मिल गया। एक प्यारा पपी और जॉय की एक शानदार बहन बनने के लिए धन्यवाद हम तुम्हें याद करेंगे। फिर मिलेंगे।" इस पोस्ट में वरुण और नताशा के साथ एंजेल के पुराने वीडियो और तस्वीरें शामिल थीं।



पोस्ट पर रिएक्ट करते हुए एक्ट्रेस मौनी रॉय ने लिखा- "मुझे बहुत दुख हुआ...।" डायरेक्टर ज़ोया अख्तर ने कमेंट किया- "मुझे बहुत दुख है (टूटा हुआ दिल इमोजी) RIP बेबी ।" वरुण की डिशूम को-स्टार जैकलिन फर्नांडिस ने रोने वाले इमोजी के साथ कमेंट किया। एक्ट्रेस अदिति राव हैदरी ने अपने कमेंट में दिल और रोने वाले इमोजी लगाए। एक फैन ने कमेंट किया, "भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, उनकी कमी खलेगी ।" दूसरे फैन ने कैप्शन दिया, "एंजल तुम्हारे बहुत करीब थी (रोने वाले इमोजी)।"

प्रोफेशनल फ्रंट पर वरुण अगली बार डायरेक्टर अनुराग सिंह की फिल्म बॉर्डर 2 में नज़र आएंगे। यह फिल्म 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध की घटनाओं से प्रेरित है, जिसमें एक्टर परमवीर चक्र विजेता कर्नल होशियार सिंह दहिया का रोल निभा रहे हैं। फिल्म में उनके फर्स्ट लुक को वीरता पुरस्कार विजेता के बेटे, कर्नल सुशील कुमार दहिया से काफी तारीफ मिली है। बॉर्डर 2 को टी-सीरीज और जेपी फिल्म्स ने बनाया है और यह 23 जनवरी, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।