बेदर्द मां, बिस्तर पर टॉयलेट करने पर गर्म चम्मच से दागा 5 साल की बच्ची का प्राइवेट पार्ट

नारी डेस्क: केरल से एक बेहद ही हैरान और परेशान कर देने वाली घटना सामने आई है। एक महिला ने बिस्तर गीला करने पर पांच साल की अपनी सौतेली बेटी के गुप्तांग को कथित तौर पर स्टील की गर्म चम्मच से दाग दिया। आरोपी महिला को गिरफ्तार कर उसे 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।



यह भी पढ़े: दिल्ली में PM 2.5 है असली जहर, इसका स्तर बढ़ते ही अस्पतालों में बढ़ जाते हैं मरीज !



पुलिस ने बताया कि यह घटना पिछले हफ्ते उत्तरी केरल जिले के कांजीकोड के पास हुई और इसका पता तब चला जब बच्ची की आंगनवाड़ी शिक्षिका ने देखा कि उसे कक्षा में बैठने में दिक्कत हो रही है। आंगनवाड़ी शिक्षिका ने पुलिस को सूचित किया, जिसने बृहस्पतिवार को सौतेली मां को गिरफ्तार कर उसे 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया।



यह भी पढ़े: अब शीत लहर और भारी बारिश का अलर्ट जारी



महिला बिहार की रहने वाली है। पुलिस ने बताया कि महिला पर भारतीय न्याय संहिता और किशोर न्याय अधिनियम के संबंधित प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने बताया कि बच्ची के पिता नेपाल के नागरिक हैं और एक होटल में काम करते हैं। बच्ची फिलहाल बाल कल्याण समिति की देखरेख में है।