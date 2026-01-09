कड़ाके की ठंड से हाल बेहाल, अब शीत लहर और भारी बारिश का अलर्ट जारी

नारी डेस्क: भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार, शुक्रवार को राष्ट्रीय राजधानी में पारा 5 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया, क्योंकि ठंड का मौसम जारी रहा और शहर के कुछ हिस्सों में बारिश हुई। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के आंकड़ों के अनुसार, धुंध की एक मोटी परत ने कई इलाकों को भी ढक लिया, जबकि दिल्ली भर में हवा की गुणवत्ता 'खराब' से 'बहुत खराब' श्रेणी में बनी रही। पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में अधिकतम तापमान सामान्य से काफी नीचे रहा, जबकि कई जिलों में घना कोहरा और ठंड के दिन की स्थिति बनी रही।



दिल्ली की हवा हुई खराब

CPCB की रीडिंग से पता चला कि दिल्ली का कुल वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 280 था, जो 'खराब' श्रेणी में आता है। कई इलाकों में हवा की गुणवत्ता में भारी गिरावट देखी गई। आनंद विहार में AQI 385 दर्ज किया गया, जो इसे 'बहुत खराब' श्रेणी में रखता है। शहर के कुछ हिस्सों में हवा की गुणवत्ता अपेक्षाकृत बेहतर रही। CPCB के अनुसार, IGI एयरपोर्ट टर्मिनल 3 में 252 का AQI दर्ज किया गया, जो अभी भी 'खराब' श्रेणी में आता है। आईएमडी ने कहा कि कुछ स्थानों पर हल्की बारिश होने की संभावना है।



पंजाब में गिरा तापमान

पंजाब में, औसत अधिकतम तापमान पिछले दिन की तुलना में 0.1 डिग्री सेल्सियस की मामूली वृद्धि दर्ज की गई। हालांकि, पूरे राज्य में तापमान सामान्य से 5.5 डिग्री सेल्सियस नीचे रहा। सबसे अधिक अधिकतम तापमान 16.3 डिग्री सेल्सियस थीन बांध (AWS) में दर्ज किया गया। चंडीगढ़ शहर में अधिकतम तापमान 16.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि अमृतसर में 10.4 डिग्री सेल्सियस, बठिंडा में 9.8 डिग्री सेल्सियस और लुधियाना में 12.0 डिग्री सेल्सियस रहा। पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य में कोई बारिश नहीं हुई।



शीत लहर का अलर्ट जारी

हरियाणा में, औसत अधिकतम तापमान में 0.3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई, लेकिन यह सामान्य से 3.8 डिग्री सेल्सियस नीचे रहा। IMD की जिला-वार मौसम चेतावनियों के अनुसार, 8 जनवरी को पंजाब और हरियाणा में अलग-अलग स्थानों पर घना से बहुत घना कोहरा देखा गया, जिससे दोनों राज्यों के कुछ हिस्सों में शीत लहर/ठंड के दिन की स्थिति प्रभावित हुई। अगले कुछ दिनों तक भी ऐसी ही स्थिति बने रहने की संभावना है, जिसमें कई जिलों में चेतावनी का स्तर अलग-अलग होगा, जो 'अपडेट रहें' से लेकर 'तैयार रहें' तक होगा। MD चंडीगढ़ ने कम विजिबिलिटी और मौजूदा ठंड की स्थिति के कारण निवासियों को सुबह और रात के घंटों के दौरान सावधान रहने की सलाह दी है।

