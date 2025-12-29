30 DECTUESDAY2025 10:12:26 AM
बढ़ती ठंड की वजह से स्कूलों में बढ़ेंगी सर्दियों की छुट्टियां? जानिए ताज़ा अपडेट

  29 Dec, 2025
नारी डेस्क : पंजाब में कड़ाके की ठंड लगातार बढ़ती जा रही है, जिससे जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। गिरते तापमान और ठंडी हवाओं के चलते बच्चों को स्कूल भेजना अभिभावकों के लिए चिंता का कारण बन गया है। इसी को ध्यान में रखते हुए पंजाब सरकार ने पहले ही स्कूलों में 1 जनवरी तक सर्दियों की छुट्टियों का ऐलान किया है।

हालांकि, मौजूदा मौसम हालात को देखते हुए यह कयास लगाए जा रहे हैं कि अगर ठंड का प्रकोप इसी तरह जारी रहा, तो स्कूलों की छुट्टियों को आगे और बढ़ाया जा सकता है। खासतौर पर सुबह और शाम के समय बढ़ती ठंड और घना कोहरा बच्चों की सेहत के लिए जोखिम भरा साबित हो रहा है।

इसके साथ ही राज्य में वायु प्रदूषण और खराब एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) भी चिंता बढ़ा रहा है, जिससे छोटे बच्चों और बुजुर्गों पर बुरा असर पड़ सकता है। इसी वजह से अभिभावक और शिक्षक छुट्टियां बढ़ाने की मांग कर रहे हैं।वहीं, पड़ोसी राज्य हरियाणा में सरकार ने स्कूलों की सर्दियों की छुट्टियां 1 जनवरी से 15 जनवरी तक घोषित कर दी हैं। इसके बाद पंजाब में भी छुट्टियों को लेकर उम्मीदें और तेज हो गई हैं।

फिलहाल पंजाब सरकार की ओर से छुट्टियों में बढ़ोतरी को लेकर कोई नया या आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है, लेकिन मौसम की गंभीरता को देखते हुए जल्द ही इस पर फैसला लिया जा सकता है।
 

